Забирай бонус до 3 000 рублей и ставь на матч «Локо» – «Марсель»!

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Сегодня в рамках первого тура группового этапа Лиги Европы «Локомотив» сыграет с «Марселем». Обе команды еще не проигрывали в этом сезоне в национальных чемпионатах! Сможет ли «Локо» первым из российских клубов набрать очки в еврокубках этой осенью? Узнаем совсем скоро!
19:45
(3.60) «Локомотив» – «Марсель» (2.12)
Мы собрали топ-3 тренда к этой игре, а Pin-Up.ru дарит фрибет до 3 000 рублей на этот матч!
- 1Х за 1.78. «Локо» не проигрывает 8 матчей подряд.
- ИТ2Б (1,5) за 3.30. В последних 5-ти играх «Марсель» забивает в среднем по 2,40 гола за матч.
- ОЗ: Да за 1.79. В 4-х из 5-ти последних игр обеих команд заходила ставка «Обе забьют (да)».