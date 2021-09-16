Забирай бонус до 3 000 рублей и ставь на матч «Локо» – «Марсель»!

Сегодня в рамках первого тура группового этапа Лиги Европы «Локомотив» сыграет с «Марселем». Обе команды еще не проигрывали в этом сезоне в национальных чемпионатах! Сможет ли «Локо» первым из российских клубов набрать очки в еврокубках этой осенью? Узнаем совсем скоро!

19:45

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