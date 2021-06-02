Получи фрибет до 3 000 рублей на бой Флойд Мейвезер – Логан Пол! Поединок уже 7 июня
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7 июня состоится вечер бокса, главным событием которого станет противостояние Флойда Мейвезера и Логана Пола. Прямая трансляция боя на канале РЕН ТВ в 4:00 по московскому времени.
Поединок пройдет в формате выставочного боя: 8 раундов по 3 минуты.
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(1.07) Флойд Мейвезер – Логан Пол (8.00)
Как закончится бой?
- Досрочная победа Мейвезера: Да – 1.42, Нет – 2.65;
- Досрочная победа Пола: Да – 9.00, Нет – 1.03;
- Победа Мейвезера по очкам: Да – 2.95, Нет – 1.35;
- Победа Пола по очкам – 25.00.
В каком раунде Мейвезер выиграет бой?
- В первом – 4.50;
- Во втором – 4.75;
- В третьем – 6.50;
- В четвертом – 8.50;
- В пятом – 10.00;
- В шестом – 12.00;
- В седьмом – 13.00;
- В восьмом – 15.00.