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Получи фрибет до 3 000 рублей на бой Флойд Мейвезер – Логан Пол! Поединок уже 7 июня

автор Сергей Рябкин

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7 июня состоится вечер бокса, главным событием которого станет противостояние Флойда Мейвезера и Логана Пола. Прямая трансляция боя на канале РЕН ТВ в 4:00 по московскому времени.

Поединок пройдет в формате выставочного боя: 8 раундов по 3 минуты.

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(1.07) Флойд Мейвезер – Логан Пол (8.00)

Как закончится бой?

  • Досрочная победа Мейвезера: Да – 1.42, Нет – 2.65;
  • Досрочная победа Пола: Да – 9.00, Нет – 1.03;
  • Победа Мейвезера по очкам: Да – 2.95, Нет – 1.35;
  • Победа Пола по очкам – 25.00.

В каком раунде Мейвезер выиграет бой?

  • В первом – 4.50;
  • Во втором – 4.75;
  • В третьем – 6.50;
  • В четвертом – 8.50;
  • В пятом – 10.00;
  • В шестом – 12.00;
  • В седьмом – 13.00;
  • В восьмом – 15.00.

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