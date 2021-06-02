Получи фрибет до 3 000 рублей на бой Флойд Мейвезер – Логан Пол! Поединок уже 7 июня

7 июня состоится вечер бокса, главным событием которого станет противостояние Флойда Мейвезера и Логана Пола. Прямая трансляция боя на канале РЕН ТВ в 4:00 по московскому времени.

Поединок пройдет в формате выставочного боя: 8 раундов по 3 минуты.

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(1.07) Флойд Мейвезер – Логан Пол (8.00)

Как закончится бой?

Досрочная победа Мейвезера: Да – 1.42, Нет – 2.65;

Досрочная победа Пола: Да – 9.00, Нет – 1.03;

Победа Мейвезера по очкам: Да – 2.95, Нет – 1.35;

Победа Пола по очкам – 25.00.

В каком раунде Мейвезер выиграет бой?