3000 рублей – твой подарок к матчам «Ливерпуля» и «Юве»! Первая игра стартует в 18:00

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ТМ (2,5) за 3.30. Эта ставка заходила в 5-ти из 6-ти последних домашних матчей «Ливерпуля» в АПЛ.

Обе забьют (да) за 1.97 . «Кристал Пэлас» три матча подряд забивает и пропускает в каждой игре.

. «Кристал Пэлас» три матча подряд забивает и пропускает в каждой игре. Гол Фирмино за 2.41 . Роберто Фирмино забил за «Ливерпуль» три гола в трех последних матчах.