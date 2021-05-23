3000 рублей – твой подарок к матчам «Ливерпуля» и «Юве»! Первая игра стартует в 18:00
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«Ювентус» впервые с 2011 года может не попасть в ЛЧ. Свое место в турнире может потерять и «Ливерпуль». Развязка уже близка!
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(1.88) «Ливерпуль» – «Кристал Пэлас» (3.71)
- ТМ (2,5) за 3.30. Эта ставка заходила в 5-ти из 6-ти последних домашних матчей «Ливерпуля» в АПЛ.
- Обе забьют (да) за 1.97. «Кристал Пэлас» три матча подряд забивает и пропускает в каждой игре.
- Гол Фирмино за 2.41. Роберто Фирмино забил за «Ливерпуль» три гола в трех последних матчах.
(9.80) «Болонья» – «Ювентус» (1.25)
- П2 + ОЗ (нет) за 2.43. «Ювентус» всухую обыгрывал «Болонью» в 7-ми из 8-ми последних матчей.
- ТМ (2,5) за 3.57. Ставка заходила в 8-ми из 10 последних домашних матчей «Болоньи» против «Ювентуса».
- Гол Дибалы за 1.90. Пауло Дибала забивал в каждом из двух последних выездных матчей против «Болоньи».