Бонус до 3000 рублей – твой подарок к финалу ЛЧ «Манчестер Сити» – «Челси»
💰 Pin-Up дарит бонус до 3000 рублей к финалу ЛЧ!
Уже завтра в Порту стартует финал ЛЧ сезона-2020/21, в котором «Манчестер Сити» сыграет с «Челси». Сможет ли Гвардиола впервые с 2011 года взять ЛЧ? Узнаем уже скоро!
(1.94) «Манчестер Сити» – «Челси» (4.72)
Мы собрали главные тренды к матчу, чтобы вы знали, в какой форме находятся команды. Напоминаем, что Pin-Up дарит 3000 рублей к этой игре!
- ИТБ1 (1,5) за 2.18. «Сити» забивал минимум два мяча в 7-ми последних играх в ЛЧ.
- Обе забьют (нет) за 1.78. У «Челси» эта ставка заходила в 5-ти из 6-ти матчей плей-офф ЛЧ.
- Гол Мареза за 3.40. Рияд Марез забил три мяча в двух последних матчах «Сити» в ЛЧ.