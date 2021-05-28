Бонус до 3000 рублей – твой подарок к финалу ЛЧ «Манчестер Сити» – «Челси»

Уже завтра в Порту стартует финал ЛЧ сезона-2020/21, в котором «Манчестер Сити» сыграет с «Челси». Сможет ли Гвардиола впервые с 2011 года взять ЛЧ? Узнаем уже скоро!

Мы собрали главные тренды к матчу, чтобы вы знали, в какой форме находятся команды. Напоминаем, что Pin-Up дарит 3000 рублей к этой игре!