Чемпионский сезон «Интера»: победные матчи в Серии А и плюсовой банк 6 000 рублей

В начале мая «Интер» стал чемпионом Италии, поскольку «Сассуоло» и «Аталанта» сыграли вничью (1:1). Миланцы впервые с 2010 года взяли скудетто, прервав 9-летнюю серию «Юве». Мы решили посчитать, сколько можно было поднять за сезон на победах «Интера».

На каждый матч мы ставили сумму размером 1 000 рублей. Точкой отсчета стал первый тур с «Фиорентиной», а закончили ставки мы на 34-м туре, когда «Интер» досрочно взял Серию А и обыграл на выезде «Кротоне» (0:2).

Тур 1. « Интер» — «Фиорентина» (4:3) . Кэф 1.56 на П1. Прибыль +560 руб. Банк: 1 560

Тур 2. «Беневенто» — «Интер» (2:5). Кэф 1.33 на П2. Прибыль +330 руб. Банк: 1 890

Тур 3. «Лацио» — «Интер» (1:1). Не сыграл кэф 2.34 на П2. Прибыль -1 000 руб. Банк: 890

Тур 4. «Интер» — «Милан» (1:2). Не сыграл кэф 2.12 на П1. Прибыль -1 000 руб. Банк: -110

Тур 5. «Дженоа» — «Интер» (0:2). Кэф 1.35 на П2. Прибыль +350 руб. Банк: 240

Тур 6. «Интер» — «Парма» (2:2). Не сыграл кэф 1.32 на П1. Прибыль -1 000 руб. Банк: -760

После шестого тура команда Конте находилась на пятом месте с 10 очками. Клуб проиграл топам и сыграл вничью с «Пармой».

Тур 7. «Аталанта» — Интер» (1:1). Не сыграл кэф 2.37 на П2. Прибыль -1 000 руб. Банк: -1760

Тур 8. «Интер» — «Торино» (4:2). Кэф 1.29 на П1. Прибыль +129 руб. Банк: -1470

Тур 9. «Сассуоло» — «Интер» (0:3). Кэф 1.76 на П2. Прибыль +760 руб. Банк: -710

Тур 10. «Интер» — «Болонья» (3:1). Кэф 1.48 на П1. Прибыль +480 руб. Банк: -230

В декабре после 10-го тура «Интер» располагался на второй строчке, отставая от «Милана» на 2 очка. Клуб показывал хорошие результаты в чемпионате, но неважно сыграл в групповом этапе и не попал в плей-офф.

Тур 11. «Кальяри» — «Интер» (1:3). Кэф 1.35 на П2. Прибыль +350 руб. Банк: 120

Тур 12. «Интер» — «Наполи» (1:0). Кэф 2.22 на П1. Прибыль +1 220 руб. Банк: 1 340

Тур 13. «Интер» — «Специя» (2:1). Кэф 1.20 на П1. Прибыль +200 руб. Банк: 1 540

Тур 14. «Верона» — «Интер» (1:2). Кэф 1.57 на П2. Прибыль +570 руб. Банк: 2 110

Тур 15. «Интер» — «Кротоне» (6:2). Кэф 1.19 на П1. Прибыль +190 руб. Банк: 2 300

Тур 16. «Сампдория» — «Интер» (2:1). Не сыграл кэф 1.50 на П2. Прибыль -1 000 руб. Банк: 1 300

Тур 17. «Рома» — «Интер» (2:2). Не сыграл кэф 2.45 на П2. Прибыль -1 000 руб. Банк: 300

Во второй половине декабря «Интер» выиграл 5 матчей подряд и забрал победу у «Наполи» дома. На тот момент «Интер» до сих пор занимает второе место. У «Милана» — 40 очков, «Интер» же отстает на 3 очка.

Тур 18. «Интер» — «Ювентус» (2:0). Кэф 2.42 на П1. Прибыль + 1 420 руб. Банк: 1 720

Тур 19.«Удинезе» — «Интер» (0:0). Кэф 1.68 на П2. Прибыль +680 руб. Банк: 2 400

Тур 20. «Интер» — «Беневенто» (4:0). Кэф 1.19 на П1. Прибыль +190 руб. Банк: 2 590

Тур 21. «Фиорентина» — «Интер» (0:2). Кэф 1.48 на П2. Прибыль +480 руб. Банк: 3 070

Тур 22. «Интер» — «Лацио» (3:1). Кэф 1.69 на П1. Прибыль +690 руб. Банк: 3 760

Тур 23. «Милан» — «Интер» (0:3). Кэф 1.86 на П2. Прибыль +860 руб. Банк: 4 620

23-й тур стал переходным в борьбе за скудетто в Серии А. «Милан» лидировал до конца февраля в таблице, пока «Интер» не обыграл их на выезде с разгромным счетом (0:3). Тогда у «Интера» было 53 очка, второй «Милан» команда Конте опережала на 4 очка.





Тур 24. «Интер» — «Дженоа» (3:0). Кэф 1.19 на П1. Прибыль +190 руб. Банк: 4 810

Тур 25. «Парма» — «Интер» (1:2). Кэф 1.28 на П2. Прибыль +280 руб. Банк: 5 090

Тур 26. «Интер» — «Аталанта» (1:0). Кэф 2.04 на П1. Прибыль +1 040 руб. Банк: 6 130

Тур 27. «Торино» — «Интер» (1:2). Кэф 1.31 на П2. Прибыль +310 руб. Банк: 6 440

Тур 28. «Болонья» — «Интер» (0:1). Кэф 1.43 на П2. Прибыль +430 руб. Банк: 6 870

Тур 29. «Интер» — «Сассуоло» (2:1). Кэф 1.31 на П1. Прибыль +310 руб. Банк: 7 180

Тур 30. «Интер» — «Кальяри» (1:0). Кэф 1.31 на П1. Прибыль +310 руб. Банк: 7 490

До 31-го тура «Интер» одержал 11 побед подряд. От второго «Милана» — отрыв в 11 очков, а большинство побед за апрель были получены с минимальными счетами. К середине апреля «Интер» практически обеспечил себе чемпионство.

Тур 31. «Наполи» — «Интер» (1:1). Не сыграл кэф 2.38 на П2. Прибыль -1 000 руб. Банк: 6 490

Тур 32. «Специя» — «Интер» (1:1). Не сыграл кэф 1.32 на П2. Прибыль -1 000 руб. Банк: 5 490

Тур 33. «Интер» — «Верона» (1:0). Кэф 1.30 на П1. Прибыль +300 руб. Банк: 5 790

Тур 34. «Кротоне» — «Интер» (0:2). Кэф 1.22 на П2. Прибыль +220 руб. Банк: 6 010

«Интер» сыграл вничью с «Наполи» и неожиданно со «Специей», но у миланцев все равно был большой запас очков. Затем команда на классе обыграла «Верону». В 34-м туре «Интеру» нужно было выиграть «Кротоне», а «Аталанта» должна была потерять очки с «Сассуоло», чтобы миланцы обеспечили досрочное чемпионство. Так и произошло: «Интер» уверенно победил «Кротоне», а «Аталанта» сыграла вничью (1:1).

А вы ставили на «Интер» во время победной серии? Пишите в комментариях!