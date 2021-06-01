Победу «Челси» в финале ЛЧ ждали 24 пользователя – дарим каждому фрибет 500 рублей за верный прогноз
29 мая состоялся финал Лиги чемпионов сезона-2020/21! «Челси» обыграл «Сити» со счетом 1:0.
Весь сезон мы спрашивали вас, кто возьмет ЛЧ, а перед самым финалом анонсировали, что Parimatch подарит 500 рублей фрибетом каждому, кто угадает победителя в комментариях! Подводим итоги.
24 пользователя получат по 500 рублей
- Алексей Хорев
- a.rizhckov2010
- Иван Титов8
- oleg-centner
- 🇷🇺 26
- Талап Оспанкулов
- Евгений Фрик
- Игорь Рогулев
- Сергей Клавдиев
- Наталья Шахмаева
- Павел Сафарян
- Акан Караманов
- Влад Куявский
- funtik78bar
- Анатолий Жбанов
- lover_of_good_mood
- Ega13
- Sayyar
- Марина Глебко
- Сергей Евгеньевич11
- Антон Шамрай
- Jahangir Narbekov
- Cheers!
- Дмитрий Аникович
Важные посты про получение фрибета:
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