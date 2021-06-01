Победу «Челси» в финале ЛЧ ждали 24 пользователя – дарим каждому фрибет 500 рублей за верный прогноз

29 мая состоялся финал Лиги чемпионов сезона-2020/21! «Челси» обыграл «Сити» со счетом 1:0.

Весь сезон мы спрашивали вас, кто возьмет ЛЧ, а перед самым финалом анонсировали, что Parimatch подарит 500 рублей фрибетом каждому, кто угадает победителя в комментариях! Подводим итоги.

24 пользователя получат по 500 рублей

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