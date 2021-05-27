Почеттино – главная цель «Реала» (Мигель Делани)

Первым кандидатом на должность главного тренера для президента «Реала» Флорентино Переса является Маурисио Почеттино, сообщает инсайдер и футбольный обозреватель The Independent Мигель Делани. По его словам, руководство мадридского клуба уже контактировало с 49-летним аргентинским специалистом.

Почеттино пришел в «ПСЖ» в январе этого года и помог команде выйти в полуфинал Лиги чемпионов, выиграть Кубок Франции, однако не смог добиться победы в Лиге 1. Аргентинец уже мог возглавить «Реал» после ухода Зидана в 2018 году, но тогда у него был действующий контракт с «Тоттенхэмом».

Источник: Твиттер @MiguelDelaney https://twitter.com/MiguelDela...