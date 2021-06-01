Betting Insider

Топ-3 тренда к матчу Польша – Россия. Кэфы от 1.99 до 2.04!

автор Алексей Шабалдин

Winline дарит 1000 рублей к этому матчу!

Сегодня сборная России сыграет с Польшей. Мы собрали главные тренды к этому матчу!

🕒21:45  Польша – Россия 

Кэфы от 1.99 до 2.04!

  • Ничья за 3.03. Именно такой исход фиксировался в двух последних личных встречах между командами.
  • Гол Левандовски за 1.99. Роберт Левандовски забил три гола в трех последних матчах сборной Польши.
  • ТБ (2,5) за 2.04. У сборной России эта ставка сыграла в 4-х из 5-ти последних матчей.

Пишите свои прогнозы на матч в комментариях!

Комментарии
Сначала старые
Сначала новые
Согласны? Оставьте свой комментарий.