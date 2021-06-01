Топ-3 тренда к матчу Польша – Россия. Кэфы от 1.99 до 2.04!

Сегодня сборная России сыграет с Польшей. Мы собрали главные тренды к этому матчу!

Кэфы от 1.99 до 2.04!

Ничья за 3.03. Именно такой исход фиксировался в двух последних личных встречах между командами.

за 3.03. Именно такой исход фиксировался в двух последних личных встречах между командами. Гол Левандовски за 1.99. Роберт Левандовски забил три гола в трех последних матчах сборной Польши.

за 1.99. Роберт Левандовски забил три гола в трех последних матчах сборной Польши. ТБ (2,5) за 2.04. У сборной России эта ставка сыграла в 4-х из 5-ти последних матчей.

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