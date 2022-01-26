Президент Ассоциации БК: о тендере на беттинг-партера РПЛ, быстрых ставках и нелегальных конторах

Президент Ассоциации букмекерских контор Дарина Денисова ответила на вопросы о будущем беттинг-партнере РПЛ, быстрых ставках и нелегальных БК. Интервью провела пресс-служба организации.

– Cпустя несколько лет активной борьбы государства с офшорными букмекерами, к 2022 году победа - окончательно за легальными БК?

– Нельзя сказать, что полностью, но успехи в этом направлении очевидны. Давайте вспомним ситуацию примерно пяти-шестилетней давности. Тогда все усилия государства ограничивались лишь блокировками сайтов-зеркал офшорных контор, что у руководства последних вызывало усмешку. Борьба велась, да, но порой она казалась борьбой с ветряными мельницами. Сейчас же, когда запрещены транзакции в адрес нелегальных букмекеров с карт российских банков-эмитентов и электронных кошельков, российский рынок стал для нелегальных контор значительно менее привлекательным.

– Легальные БК все эти годы были не меньше государства заинтересованы в том, чтобы изгнать офшоры из Рунета?

– Такие БК не давали развиваться отечественному лицензионному букмекерству. Они могли делать все, что угодно, вплоть до закрытия счета со всеми деньгами игрока. И никому никогда не было возможности пожаловаться на офшоры. В легальных же конторах, что работают по лицензии ФНС, все четко регламентировано, они подчиняются законодательству, что регулирует игорный бизнес. При возникновении спорных ситуаций игрок здесь всегда может рассчитывать на позитивный исход, если есть четкие доказательства его правоты и, соответственно, неправоты конторы.

– Вы вспомнили, что играть в офшорных конторах для отечественных бетторов было банально удобнее из-за отсутствия там бюрократии или, скажем, каких бы то ни было «налоговых» сюрпризов. Сейчас в российских БК - столь же комфортно?

– Абсолютно. Помимо контроля и гарантии выплат со стороны Единого регулятора, сейчас в БК отсутствует система двойной идентификации онлайн-игрока, что в прошлые годы доставляла проблем конторам России. Этот юридический казус был устранен законодательно, и это одно из достижений букмекерского сообщества в борьбе за свои права и конкурентный рынок.

– Помимо удобных сайтов, легальные конторы пользуются и старыми проверенными методами привлечения новых игроков – мощнейшими рекламными кампаниями на ТВ и в интернете. А ведь впереди Олимпиада и ЧМ по футболу. Не может ли возникнуть у людей «переедания» от лицезрения логотипов и слоганов букмекеров?

– В любой юрисдикции, где разрешены ставки на спорт и их реклама, операторы по полной используют любые медийные каналы для своего продвижения. Да, букмекерам по-прежнему запрещено использовать образы людей в своих роликах, но в остальном жаловаться индустрии сейчас особо не на что в этом смысле. В отрасли сейчас отлично умеют считать деньги, никакая из контор не будет, образно говоря, сорить ими просто из-за того, что они у нее есть.

– В скором времени грядет тендер среди наших легальных БК за право стать новым беттинг-партнером РПЛ. Ожидается, что некоторые конторы готовы уже чуть ли не миллиардами рублей оперировать в желании оказаться победителем. Это ли не перегрев рынка со стороны букмекеров?

– Но вы забыли добавить: оправданный или нет? Я считаю, что продукт стоит ровно столько, сколько за него заплатили. Если взглянуть на ситуацию глазами обычного любителя ставок, который играет ради развлечения и дополнительного адреналина, то для него, наверное, да, эти «войны букмекеров» выглядят чем-то странным. В конце концов, БК тратят на рекламу исключительно свои, заработанные, деньги.

– Тогда о еще одной теме, что будоражит сейчас рынок. О так называемых быстрых ставках, своего рода «спорте» алгоритмов, что уже начали внедрять в свои линии многие конторы. Не считаете ли вы, что это весьма негативная тенденция, которая не имеет ничего общего с классическим букмекерством?

– Согласна, новшество очень спорное. Как и все нововведения, быстрые ставки вызывают удивление. Лично я отдаю предпочтение классическим видам спорта, с участием живых атлетов. Быстрые ставки – это все же из несколько иного сегмента игорного бизнеса.

– Может быть, подобные нововведения происходят из-за того, что уровень получаемых доходов со ставок на тот же футбол уже не удовлетворяет конторы с их все увеличивающимися мегатратами на телерекламу и разнообразные маркетинговые акции?

– Любая легальная БК делает все, чтобы увеличить доходность бизнеса, оставаясь в рамках регуляторного поля своей юрисдикции. Главное – не пытаться переступать черту, оставаться в законодательных границах. Не думаю, что у нас в России сейчас есть такие букмекерские операторы, что хотят играть с государством в опасные игры – пусть даже эти конторы обладают капитальными финансовыми возможностями и способны задавать тренды на рынке.