Президент «Баварии» о Левандовски: «Ближайшие два года он точно с нами». Кэф на ТБ голов (35,5) поляка в новом сезоне Бундеслиги – 1.85
Президент «Баварии» Герберт Хайне высказался о форварде команды Роберте Левандовски.
«На мой взгляд, Роберт Левандовски – лучший нападающий в мире. Мы очень рады, что он играет в нашем клубе. Его контракт рассчитан еще на два года, которые он точно проведет в составе «Баварии». Возможно, он будет выступать за клуб гораздо дольше, но на ближайшие два года он точно с нами. Мы даже не ищем ему приемника».
Как выступит Левандовски в новом сезоне Бундеслиги?
- ТБ голов (35,5) – 1.85;
- ТМ голов (35,5) – 1.85;
- ТБ дублей (5,5) – 1.85;
- ТМ дублей (5,5) – 1.85;
- ТБ хет-триков (2,5) – 2.40;
- ТМ хет-триков (2,5) – 1.55.
Поставить на то, что поляк станет лучшим бомбардиром сезона в Германии можно за 1.30. Победа Эрлинга Холанда оценивается кэфом 3.50.
Напомним, новый сезон стартует 13 августа.
Источник: https://theworldgame.sbs.com.a...
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