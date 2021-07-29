Президент «Баварии» Герберт Хайне высказался о форварде команды Роберте Левандовски.

«На мой взгляд, Роберт Левандовски – лучший нападающий в мире. Мы очень рады, что он играет в нашем клубе. Его контракт рассчитан еще на два года, которые он точно проведет в составе «Баварии». Возможно, он будет выступать за клуб гораздо дольше, но на ближайшие два года он точно с нами. Мы даже не ищем ему приемника».

Как выступит Левандовски в новом сезоне Бундеслиги?

ТБ голов (35,5) – 1.85;

ТМ голов (35,5) – 1.85;

ТБ дублей (5,5) – 1.85;

ТМ дублей (5,5) – 1.85;

ТБ хет-триков (2,5) – 2.40;

ТМ хет-триков (2,5) – 1.55.

Поставить на то, что поляк станет лучшим бомбардиром сезона в Германии можно за 1.30. Победа Эрлинга Холанда оценивается кэфом 3.50.

Напомним, новый сезон стартует 13 августа.

Источник: https://theworldgame.sbs.com.a...