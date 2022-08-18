Прогноз амбассадора BetBoom Артема «Райзен» Кузьмина на матч «Динамо» — «Спартак» за 1.85 и 2.67!

Артем «Райзен» Кузьмин, амбассадор BetBoom и сооснователь FC Broke Boys из Медийной Футбольной Лиги, дал прогноз на матч РПЛ «Динамо» − «Спартак», который состоится в эту субботу в 17:30 по мск:



«Интереснейшая игра, в который есть явный фаворит, хоть и на бумаге составы команд равны. Понятное дело, все ждут продолжения прекрасной серии побед от «Спартака», так как на старте турнира он выглядит как единственный возможный конкурент «Зенита» в гонке за чемпионство. «Динамо» же выдает блеклые матчи и часто теряет преимущество по ходу игры, стабильно забивает, но и пропускает с постоянной регулярностью.

Разумно будет поставить в этом матче на тотал больше 2.5 с кэфом 1.85 в BetBoom. Но больно уж хороший коэффициент на победу «Спартака» − 2.67, так еще и благодаря акции «РПЛ 2:0» шанс на то, что ставка зайдет, становится еще выше. Поэтому беру обе ставки».

Напомним, что в BetBoom действует акция «РПЛ 2:0». Если команда, на победу которой вы поставили в прематче, поведет с разницей в два мяча, ставку рассчитают как выигрышную до завершения игры. Аналогичным образом акция сработает в экспрессах и в ставках на двойной исход! Подробности по ссылке.