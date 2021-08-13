«Барселона» – «Реал Сосьедад» прогноз на матч: 15 августа 2021 года - Betting Insider

15 августа в 21:00 (МСК) «Барселона» у себя дома примет «Реал Сосьедад». Встреча будет проходить в рамках первого тура испанской Ла Лиги на стадионе «Камп Ноу». Аналитики Winline.ru дают следующие котировки на исход:

Наиболее актуальные прогнозы и ставки на этот матч вы можете найти на специальной странице матча на сайте Betting Insider.

«Барселона»: форма, ставки и прогноз

Кто бы что ни говорил, а новость об уходе Месси взорвала не только футбольный, но и весь мир вообще. Не совсем понятно теперь как будет играть каталонский клуб, но то что ему придётся нелегко это можно сказать со стопроцентной уверенностью. Куману придется немало поломать голову над тем, как играть через центральную ось без аргентинца и как использовать купленного Агуэро как раз в пару к Лео.

По предварительным данным у «Барселоны» не смогут принять участие в стартовом матче шесть игроков, среди которых Фрэнки Де Йонг и вратарь Тер Штеген. Узнать предварительный состав команды на игру с «Барселоной» вы можете здесь.

Подавляющее большинство капперов Betting Insider считают, что каталонский клуб без проблем разберется с крепким середняком, несмотря на внезапный уход Месси. Winline.ru предлагает поставить на победу хозяев с коэффициентом 1.73.

Наш пользователь Мурад Зингаров предполагает, что Барселона не просто выиграет, а с разницей более чем 1 мяч:

Для тех, кто любит рисковать, можно рассмотреть вариант с ИТМ 1,5 на Барселону. Winline.ru предлагает поставить за 2.22 на этот исход.

«Реал Сосьедад»: форма, ставки и прогноз

Команда из страны басков показывает хороший структурный футбол уже не первый сезон, поэтому можно не сомневаться, что в этом матче «Барселоне» будет очень нелегко. В составе «Реал Сосьедада» есть достаточно ролевых футболистов, которые выше среднего уровня и готовы подстроиться под любую схему, которую выберет на матч Иманол Альгуасиль. Конечно звезд мировой величины в составе нет, но этого и не надо такой провинциальной и самобытной команде.

По предварительным данным у сан-себастьянской команды не смогут принять участие в стартовом матче Ла-лиги Начо Монреаль, Мэтью Райан, Игорь Субельдиа и Карлос Фернандес. Узнать предварительный состав команды на игру с «Барселоной» вы можете здесь.

Пользователь Hayrat N считает, что игра получится веселой и в ней будет забито минимум три мяча:

Кто считает, что все передряги в Барселоне не пройдут бесследно, Winline.ru предлагает поставить на то что «Реал Сосьедад» не проиграет в этом матче за 2.07.

«Барселона» – «Реал Сосьедад»: счет в последних матчах

Каталонцы сыграли в межсезонье все матчи по плану и можно сказать, что провели его в рабочем режиме. Только последний матч против «Ред Булла» немного смазал общее впечатление. Уход Месси много чего перевернул и далеко не факт, что настроение на матч первого тура будет позитивным. «Реал Сосьедад» тоже неплохо порезвился в основном с сопоставимыми по классу испанскими соперниками.

«Барселона» – «Реал Сосьедад»: статистика личных встреч

«Барселона» имеет просто подавляющее превосходство над своим соперником за всю историю противостояния, что прекрасно отражено в счете последнего матча команд. Сейчас расклад сил немного поменялся, поэтому ощущения что каталонцы учинят разгром подопечным Альгуасиля вообще не присутствует.

Для особо азартных игроков можно рассмотреть весьма интересную ставку, которая предполагает, что в каждом из таймов какая-то из команд не сумеет забить «1 тайм/2 тайм обе забьют» – Нет/Нет. На Winline.ru такое событие можно взять с коэффициентом 1.74.

Где посмотреть онлайн-трансляцию игры?

Посмотреть матч «Барселона» – «Реал Сосьедад» можно будет на канале «Матч! Футбол 1», который принадлежит субхолдингу «Матч». Трансляция также будет доступна на официальном сайте «Матч ТВ».