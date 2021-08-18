«Брест» – «ПСЖ» прогноз на матч: 20 августа 2021 года - Betting Insider

20 августа в 22:00 (МСК) «Брест» у себя дома примет «ПСЖ». Встреча будет проходить в рамках третьего тура французской Лиги 1 на стадионе Франсис-Ле Бле. Аналитики Winline.ru дают следующие котировки на исход:

Наиболее актуальные прогнозы и ставки на этот матч вы можете найти на специальной странице матча на сайте Betting Insider.

«Брест»: форма, ставки и прогноз

«Брест» - команда которая может и умеет играть с топовыми соперниками в Лиге 1. Она отлично чувствует себя в середине поля, имея качественных опорников, которые ориентированы больше на отбор и борьбу, нежели на конструктив и созидание. Это позволило подопечным Дер Закаряна отобрать очки в первых двух турах не у кого-нибудь, а у «Ренна» и «Лиона». Есть вероятность, что похожая участь может постичь и «ПСЖ».

С составом у «Бреста» есть определённые проблемы. Не смогут принять участие в матче Себастьен Сибуа, Поль Лан, Кристоф Эрей и Харис Белькебла. Узнать предварительный состав команды на матч с «ПСЖ» вы можете здесь.

Пользователь gubaevrr27 предполагает, что команды порадуют зрителей зрелищным футболом и при этом каждая из команд отличится хотя бы один раз:

«Брест» довольно крепкий середняк, поэтому можно предположить, что в первом тайме у себя дома клуб сможет навязать борьбу ПСЖ и не проиграет первые 45 минут матча. Winline.ru дает коэффициент 2.21 на это событие

«ПСЖ»: форма, ставки и прогноз

Клуб является главным ньюсмейкером последних недель после перехода в стан парижан Лионеля Месси. Аргентинский футболист пока не может играть за клуб и его появление намечено не ранее следующего тура Лиги 1. Пока же у «ПСЖ» и Почеттино все идет более-менее хорошо после поражения от Лилля в суперкубке Франции. В этом поединке все ожидают очередные лёгкие три очка от парижан.

С составом у «ПСЖ» не все ладно, но количество высококлассных игрок там настолько большое, что Почеттино может спокойно заменить травмированных Рамоса, Летелье, Дагба и Берната. Узнать предварительный состав команды на матч с «Брестом» вы можете здесь.

Пользователь Мурад Зингаров считает, что «ПСЖ» не испытает никаких проблем в этом матче и выиграет с запасом:

ПСЖ очень хорошо подготовился к старту сезона, поэтому можно всерьез рассмотреть вариант со Ф2(-2,5) Winline.ru даёт коэффициент 2.46 на это событие.

«Брест» – «ПСЖ»: счет в последних матчах

«ПСЖ» по статусу всех должен побеждать, однако в некоторых сезонах клуб умудрялся буксовать прямо со старта. В этом августе все хорошо и никаких предпосылок, что произойдёт что-то неординарное в матче с «Брестом» нет:

Аналитики Winline.ru предлагают сделать ставку на то что обе команды в этом поединке забьют. Букмекерская контора дает на этот исход коэффициент 2.08.

«Брест» – «ПСЖ»: статистика личных встреч

В личном противостоянии громадное преимущество на стороне парижан. За 10 матчей с 2010 года игроки «ПСЖ» не смогли победить только в одном матче. Последние 5 игр тоже были в одну калитку. Такая статистика красноречиво говорит о том, кто фаворит данного матча:

Если вы любите чемпионат Франции, то должны были заметить, что много результативных ничейных результатов. Можно попробовать поставить на точный счет 1-1. Winline.ru предлагает большой коэффициент на такой счет – 12.00.

Где посмотреть онлайн-трансляцию игры?

Посмотреть матч «Брест» – «ПСЖ» можно будет на канале «Матч! Футбол 2», который принадлежит субхолдингу «Матч». Трансляция также будет доступна на официальном сайте «Матч ТВ».