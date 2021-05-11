12 мая в 22:15 (МСК) «Челси» дома сыграет с «Арсеналом». Встреча состоится в рамках 36 тура АПЛ. Аналитики Pin-Up.ru дают следующие котировки на исход:

Наиболее актуальные прогнозы и ставки на этот матч вы можете найти на здесь.

«Челси»: форма, ставки и прогноз

«Челси» десять матчей подряд во всех турнирах не поигрывает. И выдает серию из трех побед подряд в АПЛ, благодаря которой сейчас вышли на третью позицию. Четвертый «Лестер», в одном очке отставания от лондонцев. А от второго «МЮ», лондонцы отстают на 6 очков.

Последнюю игру АПЛ команда Тухеля обыграла в гостях лидера чемпионата «Сити» (2:1), где Алонсо забил на последних минутах игры победный гол.

Сразу 4 игрока лондонцев забили в этом сезоне АПЛ по 6 мячей: Вернер, Маунт, Абрахам, Жоржинью.

Ковачич и Кристенсен не сыграют против «Арсенала» из-за травм. Узнать предварительный состав «Челси» вы можете здесь.

На победу«Челси» поставило подавляющее большинство наших капперов, а именно 61%. Один из успешных капперов нашего сайта, который входит в рейтинг ТОП-15 – Шамиль Рахманов, делает прогноз на победу лондонцев, сетуя на их хороший ход:

Победу «Челси» эксперты Pin-Up.ru оценивают коэффициентом 1.75. Можно подстраховаться и взять на них с нулевой форой за 1.30.

«Арсенал»: форма, ставки и прогноз

«Арсенал» проводит не самый удачный сезон для себя. Лондонцы вне зоны еврокубков и идут на девятом месте. До зоны еврокубков отставание 4 очка при 3 оставшихся играх. Любая потеря очков для «Арсенала» сейчас – потеря шансов в следующем году выступать на европейской арене.

В последних четырех матчах АПЛ у команды Артеты:

Две победы;

одна ничья;

одно поражение.

Лучший бомбардир «Арсенала» в нынешнем сезоне АПЛ – Ляказетт, имеет в своем активе 13 мячей. У второго снайпера лондонцев – Обамеянга 10 мячей.

В предстоящем поединке «Арсеналу» не смогут помочь: Мари, Луиз, Обамеянг, Смит Роу, Джака. Узнать предварительный состав «Арсенала» вы можете здесь.

Третья по популярности ставка среди наших пользователей – это победа «Арсенала». 6% ставок пришлись именно на этот вариант.

На победу гостей в БК Pin-Up.ru дают кэф 4.95. А с подстраховкой на ничью можно взять событие Х2 за 2.09.

«Челси» – «Арсенал»: счет в последних матчах

В 9 из 10 матчей оппонентов заходила ставка на ТМ (3,5). Pin-Up.ru предлагает кэф 1.30 на то, что в матче «Челси» – «Арсенал» не будет больше трех голов.

«Челси» – «Арсенал»: статистика личных встреч

В трех последних очных встречах «Арсенал» ни разу не проигрывал, а выигрывал дважды. Хороший кэф в Pin-Up.ru дают на Ф2 (1) 1.62.

Где посмотреть онлайн-трансляцию игры?

В прямом эфире трансляцию матча «Челси» – «Арсенал» покажут на сервисе «Окко Спорт». Цена месячной подписки на пакет «Футбол. Месяц» составляет 549 рублей. Но кто не пользовался акцией 7 дней просмотра футбола за 1 рубль, может ее подключить.

Автор прогноза: Денис Антипов