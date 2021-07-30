ЦСКА – «Локомотив» прогнозы на матч: 31 июля 2021 года - Betting Insider

31 июля в 20:00 (МСК) ЦСКА дома сыграет с «Локо». Встреча состоится в рамках второго тура РПЛ сезона 2021/22. Аналитики Pin-Up.ru дают следующие котировки на исход:

Победа ЦСКА – 2.41;

Победа «Локомотив» – 3.19;

Ничья – 3.40.

ЦСКА: форма, ставки и прогноз

ЦСКА в предыдущем сезоне РПЛ занял шестое место и остался вне еврокубков в этом году. Команда полностью будет включена в борьбу за высокие места в чемпионате, без дополнительных домашних и выездных игр.

В рамках первого тура Чемпионата России ЦСКА с минимальным преимуществом обыграл «Уфу» (1:0). По голевым моментам и ударам в створ большой перевес был у команды Березуцкого, о чем говорит статистика ударов в створ ворот (6 у москвичей и 2 у уфимцев). На 63 минуте отличился новоиспеченный игрок ЦСКА Заболотный, который пришел в трансферное окно из «Сочи». Голевую передачу оформил Дзагоев, выйдя на поле на 46 минуте матча. Он удачно вышел на поле и неплохо смотрелся в матче своими действиями на поле.

У ЦСКА идет серия из четырех побед подряд в официальных матчах. И лишь один гол пропущенный при шести забитых.

У команды Березуцкого в защите довольно надежный оплот в лице: Фернандеса, Щенникова, Васина, Дивеева. На страже ворот опытнейший Акинфеев.

ЦСКА не смогут помочь в предстоящей игре:

Сигурдссон и Магнуссон из-за травм;

Гаич и Фукс принимают участие в олимпийских играх.

Ознакомиться с предварительным составом команды вы можете здесь.

В победу ЦСКА верят большинство наших пользователей, а именно 32%. Один из капперов нашего сайта с ником Сeргей Рябкин делает прогноз на то, что ЦСКА возьмет вверх или сыграет вничью, считая ЦСКА более бодрыми на фоне проблем «Локо».

Победу ЦСКА эксперты Pin-Up.ru оценивают коэффициентом 2.41. Неплохой кэф дают на 1X за 1.35 – неплохой вариант зарядить событие в ваш экспресс.

«Локомотив»: форма, ставки и прогноз

«Локомотив» закончил прошлый сезон на третьей строчке, на одно очко уступив в турнирной таблице «Спартаку». И будет принимать участие в групповом этапе Лиги Европы.

Команда Николича стартовый тур РПЛ начала с победы над «Арсеналом» (3:1). Проигрывая по ходу встречи (1:0), в заключительный отрезок игры команда реабилитировалась и забила три безответных мяча. После удаления игрока соперника на 79 минуте большим преимуществом завладел «Локо». Сначала Жемалетдинов сделал голевой дубль за шесть минут, затем Смолов упрочил преимущество под занавес встречи.

Помочь «Локо» из-за травмы не сможет Зе Луиш, остальные игроки все в обойме команды. Узнать предварительный состав «Локомотива» вы можете здесь.

На победу «Локомотива» поставили 14% капперов нашего сайта. Один из пользователей нашего сайта с ником Рамиль Медведев делает прогноз на победу «Локо», считая подбор игроков у них лучше и по статистике личных встреч перевес на их стороне:

Победу «Локомотива» эксперты Pin-Up.ru оценивают коэффициентом 3.19. Хороший кэф дают на событие X2 за 1.58.

ЦСКА – «Локомотив»: счет в последних матчах

ЦСКА в четырех последних играх стабильно забивал во всех. «Локо» забивал в трех из четырех игр. Просматривается ставка на то, что обе команды забьют. Pin-Up.ru предлагает хороший кэф 1.75 на событие «Обе забьют».

ЦСКА – «Локомотив»: статистика личных встреч

В последних четырех очных играх команд ни разу не было больше трех голов. Pin-Up.ru предлагает хороший кэф 1.32 на событие «ТМ (3,5)».

«Локо» во всех четырех последних играх брал победу, а в двух последних с разницей в два мяча и больше. Можно взять Ф2 (-1) за «жирнейший» кэф 6.28.

Где посмотреть онлайн-трансляцию игры?

В прямом эфире трансляцию матча ЦСКА – «Локо» покажет телеканал «Матч ТВ». Начало трансляции в 19:30 по мск. Трансляция также будет доступна на официальном сайте канала, в разделе «эфир». До начала игры будут показывать предматчевый обзор команд.

Автор прогноза: Денис Антипов