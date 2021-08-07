«Динамо» – «ЦСКА» прогнозы на матч: 8 августа 2021 года – Betting Insider

8 августа в 20:00 (МСК) московское «Динамо» примет ЦСКА. Встреча состоится в рамках третьего тура РПЛ сезона 2021/2022. Аналитики Pin-Up.ru дают следующие котировки на исход матча:

Победа «Динамо» – 2.72

Победа ЦСКА – 2.89

Ничья – 3.25

Наиболее актуальные прогнозы и ставки на этот матч вы можете найти на специальной странице матча на сайте Betting Insider.

«Динамо»: форма, ставки и прогноз

Московское «Динамо» успешно стартовало в новом сезоне, одержав две выездные победы и подходит к матчу с ЦСКА со стопроцентным показателем. В первом туре динамовцы обыграли «Ростов» (2:0), а во второй игре вырвали победу в концовке матча у «Уфы» (3:2).

В прошлом сезоне команда Сандро Шварца стала седьмой, не попав в еврокубковую зону. Сейчас же ни руководство клуба, ни тренерский штаб не скрывают амбиций и желания улучшить прошлогодний результат.

На этой неделе москвичам подъехало усиление – из казанского «Рубина» перешел хавбек Денис Макаров. Касательно игроков, которые не смогут помочь команде в предстоящем дерби, стоит выделить травмированных Даниила Лесового и Сильвестра Игбуна.

Коэффициент на победу «Динамо» – 2.72, взять «бело-голубых» с нулевой форой можно за 1.88.

ЦСКА: форма, ставки и прогноз

ЦСКА стартовал в новом сезоне РПЛ с домашней победы над «Уфой», благодаря единственному мячу вернувшемуся в команды Антона Заболотного, однако во втором туре уступил в столичном дерби «Локомотиву». Команда Алексея Березуцкого открыла счет, но не смогла удержать преимущество.

Прошлый розыгрыш РПЛ ЦСКА завершил на шестой строчке, чего не хватило до попадания в еврокубки. Интересно, что «армейцы» опередили в таблице «Динамо только по дополнительным показателям.

В воскресном матче ЦСКА точно не поможет Магнуссон, под вопросом участие в матче Щенникова. На неделе команду покинул Наир Тинкизян – защитник перешел в «Локомотив».

Посмотреть предварительные составы команд можно здесь.

66 % пользователей Betting Insider считают, что ЦСКА одержит победу в этом матче. Так, например, пользователь BI с ником «Саша Белый» считает, что «Динамо» немного повезло в первых двух матчах, в то время как, от ЦСКА удача в игре с «Локомотивом» отвернулась.

Pin-Up.ru дает на победу команды Березуцкого 2.79, подстраховаться и взять ЦСКА с форой 0 можно за 2.00.

«Динамо» – ЦСКА: счет в последних матчах

ЦСКА неизменно забивает в пяти последних матчах, включая товарищеские. «Динамо» забивает в последних трех встречах, причем не меньше двух мячей. Исходя из приведенных выкладок, можно предположить результативный футбол. Ставка «ОЗ» идет за 1.79, поставить ТБ 2,5 можно за 2.08.

«Динамо» – ЦСКА: счет в последних матчах

Нельзя не сказать о личных встречах команд. В восьми последних матчах ЦСКА победил «Динамо» лишь однажды. Коэффициент на то, что команда Шварца не проиграет и в этом матче – 1.43.

Где можно посмотреть трансляцию?

Встречу «Динамо» – ЦСКА можно будет посмотреть в прямом эфире на телеканале «Матч ТВ». Начало трансляции в 19:30. Сама игра стартует в 20:00 по московскому времени.