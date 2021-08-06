Испания U-23 – Бразилия U-23 – прогнозы на матч: 7 августа 2021 года - Betting Insider

7 августа в 14:30 (МСК) на Олимпийском стадионе в Токио сборная Бразилии (U-23) сыграет со сборной Испании (U-23). Встреча состоится в рамках финала олимпийского футбольного турнира в Токио. Аналитики Pin-Up.ru дают следующие котировки на исход матча:

Победа Испании – 3.10

Победа Бразилии – 2.68

Ничья – 2.90

Бразилия U-23: форма, ставки и прогноз

Сборная Бразилии является действующим чемпионом Олимпийских игр. На прошлой Олимпиаде в Рио-де-Жанейро бразильские футболисты уверенно взяли главный трофей, пропустив лишь один мяч в шести встречах турнира.

Дорога олимпийской сборной Бразилии к финалу была уверенной, на групповой стадии команда Андре Жардина обыграла Германию (4:2) и Саудовскую Аравию (3:1), а также сыграла в нулевую ничью с Кот-д Ивуаром.

В четвертьфинале бразильцы обыграли Египет (1:0), а в матче за выход в финал турнира в серии пенальти сломили сопротивление сборной Мексики.

У сборной Бразилии на поле смогут выйти практически все основные игроки, лишь участие Матеуса Куньи, сыгравшего четыре игры на турнире и забившего один матч находится под вопросом из-за полученного повреждения в четвертьфинале.

Посмотреть предварительный состав бразильцев на финал можно здесь.

Победа Бразилии идет за 2.68, более осторожный вариант – Бразилия с форой 0 можно поставить за 1.78.

Испания U-23: форма, ставки и прогноз

Путь сборной Испании к решающему матчу был не самым простым. В своей группе испанцы заняли первое место, однако в трех играх группового этапа выиграли лишь один раз, а две другие встречи завершили вничью. В стартовой игре турнира Испания сыграла в безголевую ничью с Египтом, во втором туре обыграл сборную Австралии (1:0), а в заключительном матче групповой стадии сыграл вничью с Аргентиной (1:1), что позволило команде шагнуть в плей-офф.

В четвертьфинале команды Луиса де ла Фуэнте обыграла сборную Кот-д Ивуара в овертайме (5:2, основное время 2:2), а в матче за выход в финал победила хозяев турнира – Японию также в дополнительной тридцатиминутке (1:0, основное время 0:0).

У испанцев еще на старте турнира травмировались защитники Оскар Мингеса и Дани Себальос, поэтому он не смогут помочь своей команде в финале.

Ознакомится с предварительным составами команды можно здесь.

Сборная Испании не проиграла на Олимпиаде-2020 ни одной игры в основное время. Поставить на то, что испанцы не уступят в финале в отведенные 90 минут можно за 1.47.

Победа Испании в основное время идет за 3.1, подстраховаться и поставить на команду Ла Фуэнте с форой 0 можно за 2.08.

Бразилия U-23 — Испания U-23: счет в последних матчах

Три из пяти матчей Бразилии на турнире завершились низовым тоталом. Учитывая аналогичный показатель испанцев (четыре из пяти матчей на ТМ 2,5), можно предположить, что финал также окажется малорезультативным. Кэф на ТМ 2,5 в этой встрече идет за 1.46.

Где можно посмотреть трансляцию?

Матч Бразилия U-23 — Испания U-23 можно будет посмотреть на «Первом канале». Начало трансляции в 14:20 по московскому времени, сама встреча начнется в 14:30.