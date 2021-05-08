9 мая в 21:45 (МСК) «Ювентус» дома сыграет с «Миланом». Встреча состоится в рамках 35-тура Серии А. Аналитики Pin-Up.ru дают следующие котировки на исход:

Наиболее актуальные прогнозы и ставки на этот матч вы можете найти на специальной странице матча на сайте Betting Insider.

«Ювентус»: форма, ставки и прогноз

Как дела у «Ювентуса»? Не прямо-таки ужасно, но настораживающе. Да, команда Пирло потерпела только одно поражение в последних семи матчах, но и ничьих за это время было достаточно. И в прошлом туре «Юве» только на последних минутах смог одолеть «Удинезе». Да стоит просто взглянуть в турнирную таблицу, чтобы понять, что у «Ювентуса» не все в порядке.

Пока туринцы в зоне ЛЧ. Но это только пока. Даже ничья может откинуть их за пределы топ-4. Чтобы наверняка попасть в Лигу чемпионов «Ювентусу» нужно выигрывать все четыре оставшихся матча.

Помочь «Ювентусу» в игре с «Миланом» не сможет Демираль. Узнать предварительный состав «Юве» вы можете здесь.

28% наших пользователей ставят на «Ювентус». Понять их можно: команда играет дома, команде кровь из носу нужны 3 очка, и команда некогда была лучшей в Италии. Такие коэффициенты на клубы типа «Юве» не часто встретишь. Наш каппер BET-IBC Tipster Team привел расширенную статистику и решил отталкиваться именно от «старой синьоры».

В целом, 1.82 за победу «Ювентуса» в Pin-Up.ru – это более чем достойно. Тем более, что в первом круге «Юве» достаточно уверенно обыграл «Милан» (3:1).

«Милан»: форма, ставки и прогноз

«Милан» в последнее время чередует удачные и неудачные матчи. Сначала два раза подряд выигрывают, потом два раза подряд проигрывают, потом снова выигрывают. Естественно, все свои позиции из-за таких результатов команда уже давно растеряла, и сейчас она находится в той же ситуации, что и «Ювентус».

Те же 69 очков имеет «Милан», и побеждать ему желательно в каждом матче. В текущей ситуации каждая ошибка на счету, и любая потеря очков – это два шага назад.

В воскресенье сыграть за «Милан» из-за перебора желтых карточек не сможет Кастильехо. Узнать предварительный состав «россонери» вы можете здесь.

На победу «Милана» готовы поставить 18% наших капперов. oleg-centner на победу команды Пиоли не ставит, но вот «Милан» не проиграет он видит неплохой ставкой:

Котировки позволяют нам заиграть Х2, поэтому если вы верите в «Милан», то очень неплохие 2.01 в Pin-Up.ru нам дают за непроигрыш гостей.

«Ювентус» – «Милан»: счет в последних матчах

«Ювентус» забивал в 13 из 15 последних встречах, «Милан» – в 6-ти из 7-ми. Поставить на «Обе забьют» в их очном воскресном матче в Pin-Up.ru можно за 1.65.

«Ювентус» – «Милан»: статистика личных встреч

В двух последних очных встречах команды 10 мячей на двоих забили. «Верх» уверенно проходил в обоих матчах. Pin-Up.ru предлагает коэффициент 1.7 за ставку ТБ (2,5) в воскресенье.

Где посмотреть онлайн-трансляцию игры?

В прямом эфире трансляцию матча «Ювентус» – «Милан» покажет телеканал «Матч ТВ». Трансляция также будет доступна на официальном сайте канала. Также посмотреть матч можно в «Винлайне». Для этого нужно иметь верифицированный счет в данной БК.