«Химки» ─ «Нижний Новгород»: прогноз на матч шестого тура Российской Премьер-Лиги

27 Августа в 18:30 (МСК) состоится матч пятого тура, в котором «Химки» на своем поле примет «Нижний Новгород».

Аналитики Pin-Up дают следующие котировки на исход победителя данного противостояния:

Победа «Химок» ─ 2.15;

Ничейный результат ─ 3.42;

Победа «Нижний Новгород» ─ 3.78

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«Химки»: форма, ставки и прогноз

Подопечные Игоря Черевченко проделали достаточно сложный путь к тому, чтобы считаться конкурентоспособной командой в Российской Премьер-Лиге. Данный сезон проходит для «Химок» не совсем однозначно. Команда за пять туров сумела одержать победу лишь в одной встрече («Краснодар, 0:1), а также дважды сыграла вничью («Ростов», «Рубин»), оставшиеся встречи проиграла («Сочи», «Зенит»). Казалось бы, результаты не самые лучшие, но что повлияло на них?

Во-первых, сложный календарь. Если обратить внимание на имя команд, с которыми играли «Химки», то несложно заметить, что все клубы представляют верхнюю часть турнирной таблицы. При этом всем подмосковный клуб сумел набрать весьма неплохое количество очков;

Во-вторых, отсутствие усилений. «Химки» провели ярко прошлый сезон. Сумели занять высокое место, а также запомнились своей игрой в домашних матчах (единственное поражение от «Зенита»). Однако в межсезонье из команды ушли многие футболисты. Долгое время коллектив Черевченко существовал за счет аренды игроков, которые не ужились в своих командах. К сожалению, игроки вернулись в свои клубы. Покупать их «Химки» не стали. Данный факт приобретает особенно острое значение на старте сезона. Все дело в том, что футболисты подходят в не лучшей физической форме и качество замен, которые делает тренерский штаб, напрямую определяет результат. У «Химок» сложно найти на скамейке запасных игроков, которые могут своим выходом на поле перевернуть игру.

Несмотря на эти неутешительные факторы, у «Химок» есть одно достаточно веское преимущество перед своим сегодняшним соперником: домашняя арена. Как уже отмечалось, подмосковный клуб в прошлом сезоне великолепно выступал именно в «родных стенах». Магия «Арены Химок», безусловно, существует. Футболистам из «Нижнего Новгорода» придется в любом случае нелегко.

Наши пользователи в количестве 42% верят в победу «Химок». Например, каппер с ником Артем Екимцев ставит на чистую победу подмосковной команды:

Действительно, с аргументацией данной ставки сложно не согласиться. Чуть выше мы приводили примерно те же доводы, что приводит наш пользователь.

Аналитики букмекерской конторы Pin-Up предлагают на чистую победу «Химок» в данном матче коэффициент 2.14.

Так же весьма перспективной выглядит ставка Фора (0) «Химок». В букмекерской конторе Pin-Up вы можете заиграть данный исход за коэффициент 1.51.

«Нижний Новгород»: форма, ставки и прогноз

Команда Александра Кержакова очень здорово начала текущий сезон Российской Премьер-Лиги: 2 победы («Сочи», «Спартак»), а также ничейный результат с «Уралом». Однако последние две игры «Нижний Новгород» проиграл («Ростов», «Уфа»).

Разумеется, что такие негативные результаты в последних встречах являются оправданными и вот почему:

Укомплектация состава. «Нижний Новгород» не богатый клуб. Все мы помним, что перед стартом сезона клуб находился в достаточно тяжелом финансовом положении. Играть только за счет тех игроков, которые были у команды сезон назад, является крайне непростой задачей;

Сложный календарь. Данная проблема присуща, как «Химкам», так и «Нижнему Новгороду». Команды, не обладающие большой скамейкой запасных, испытывают большие трудности на дистанции. «Нижний Новгород» итак сумел набрать шесть очков в матчах с «Спартаком» и «Сочи», чего, разумеется, никто не ожидал.

Подопечные Кержакова отлично начали сезон и речь не только о результатах, но и об игре команды. В этом плане «Химки» являются совершенно другим коллективом. Черевченко пытается выстроить игру от защиты, а Кержаков, напротив, от нападения. В связи с этим обстоятельством матч обещает быть максимально интересным.

В победу «Нижнего Новгорода» наши пользователи верят в количестве 28%. Каппер с ником Павел Виноградов5 предлагает заиграть чистую победу «Нижнего Новгорода»:

К сожалению, выбор данного исхода пользователь никак не аргументирует. Однако его можно понять: подопечные Кержакова не могут набрать очки два тура подряд. После отличного старта сезона от этой команды ждут многого. В матче с «Химками» можно попытать удачу и выиграть встречу.

Аналитики Pin-Up оценивают чистую победу «Нижнего Новгорода» коэффициентом 3.78.

Отличным вариантом для ставки является исход «Нижний Новгород не проиграет». В букмекерской конторе Pin-Up вы можете заиграть это событие за коэффициент 1.75.

«Химки» – «Нижний Новгород»: последние матчи команд

Как мы видим, ставка «Обе команды забьют – да» в играх с участием этих команд проходит довольно часто в последнее время. Если вы хотите заиграть именно такой исход, то в букмекерской конторе Pin-Up можно это сделать за коэффициент 2.02.

Однако не стоит забывать, что «Химки» относятся к «низовым» командам. Особенно когда речь идет о матчах на «Арене Химки». Ставка «тотал меньше (2,5)» оценивается аналитиками Pin-Up коэффициентом 1.63.

«Химки» – «Нижний Новгород»: очные матчи команд

В истории очных встреч команд крайне мало результативных матчей. Хочется отметить, что предстоящая игра может получиться достаточно результативной и вот почему:

Стиль «Нижнего Новгорода». Уже несколько раз отмечалось, что команда нацелена играть в атаку. Кержаков, сам играя нападающего, видимо, решил перенять данную модель и для своей тренерской деятельности;

Важность матча. Оба клуба теряли очки в последних играх. Очный поединок очень важен, поскольку и те и другие нацелены на три очка.

Если вы считаете, что матч получится результативным, то ставка «тотал больше (2,5)» за коэффициент 2.32 от Pin-Up отлично подойдет для вас.

Для любителей оригинальных ставок есть отличный вариант: «Победа «Химок» + тотал меньше (2,5)» за коэффициент 3.87 от Pin-Up.

Где посмотреть онлайн-трансляцию матча?

Данный матч будут транслировать сразу две букмекерские конторы: «Olimp.bet», «Winline». Чтобы иметь возможность посмотреть данное противостояние, необходимо иметь аккаунт в любой из данных контор.