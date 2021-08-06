«Химки» – «Ростов» прогнозы на матч: 8 августа 2021 года - Betting Insider

8 августа в 17:30 (МСК) «Химки» дома примут «Ростов». Встреча состоится в рамках 3-тура РПЛ. Аналитики Pin-Up.ru дают следующие котировки на исход:

Наиболее актуальные прогнозы и ставки на этот матч вы можете найти на специальной странице матча на сайте Betting Insider.

«Химки»: форма, ставки и прогноз

Поражение от «Зенита» (1:3) никого не удивило. А вот победа над «Краснодаром» (1:0) еще как! Казалось бы, у «быков» стало все получаться, но химчане вновь приземлили их на землю. Почему вновь? Просто в прошлом сезоне «Химки» также обыграли «Краснодар», после чего у южан началась длительная серия неудач.

Но давайте все же о «Химках». После двух матчей сезона у команды Черевченко три очка, и сейчас было бы здорово хотя бы ничью сделать с «Ростовом». Чтобы еще немного оторваться от конкурентов. «Химки» явно не должны бороться за выживание, и чем раньше команда обезопасит себя от такой борьбы, тем лучше.

На матч с «Ростовом» «Химки» выйдут в полном составе. Узнать предварительный состав химчан вы можете здесь.

17% капперов делают ставку на победу «Химок». Один из них – небезызвестный Александр Бубнов. Он верит в минимальную победу химчан.

Если вы хотите действительно высокий коэффициент, то можно взять фору «Химкок» (-1,5). Pin-Up.ru такую ставку коэффициентом 6.31 оценивает. Ну а что, «Ростов» оба матча на старте сезона с разницей в два мяча проиграл.

«Ростов»: форма, ставки и прогноз

«Ростов» проиграл оба матча на старте сезона, но все это можно уже забыть. После этих встреч Валерию Карпину стало окончательно понятно, что совмещать клуб со сборной у него не получится, и теперь на его место пришел другой человек. Мэтр российской тренерской школы. Юрий Павлович Семин.

Всем известно, как футболисты играют при новом тренере. Все рвутся в бой, все хотят показать свои лучшие качества. Есть ощущение, что в Химках «Ростов» будет играть на победу.

Помочь «Ростову» не смогут Долгов, Норманн и Обухов. Узнать предварительный ростовчан вы можете здесь.

25% пользователей Betting Insider ставят на победу «Ростова». И это самая популярная ставка на данный матч.

В случае с «Ростовом» можно подстарховаться и фору (0) взять. Pin-Up.ru оценивает такую ставку коэффициентом 1.83. В случае ничьи вас ждет возврат.

«Химки» – «Ростов»: счет в последних матчах

Ставка «Обе забьют» проходила в 3-х из 4-х последних матчах «Химок». Повторить ее в предстоящей игре можно в Pin-Up.ru за коэффициент 1.81.

«Химки» – «Ростов»: статистика личных встреч

Обе встречи прошлого сезона остались за «Химками». Поставить на победу химчан и в предстоящей игре в Pin-Up.ru можно за коэффициент 2.94.

Где посмотреть онлайн-трансляцию игры?

В прямом эфире трансляцию матча «Химки» – «Ростов» покажет телеканал «Матч Премьер». Стоимость месячной подписки на канал составляет 299 рублей. Также посмотреть игру могут зарегистрированные клиенты БК «Винлайн».

Источник главного изображения: ФК «Ростов»