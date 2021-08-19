«Химки» ─ «Рубин»: прогноз на матч пятого тура Российской Премьер-Лиги

22 Августа в 20:00 (МСК) состоится матч пятого тура, в котором «Химки» на своем поле примут казанский «Рубин».

Аналитики Pin-Up дают следующие котировки на исход победителя данного противостояния:

Победа «Химок» ─ 3.31;

Ничейный исход ─ 3.31;

Победа «Зенита» ─ 2.4

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«Химки»: форма, ставки и прогноз

Подмосковная команда блестяще провела прошлый сезон. «Химки» являются одной из лучших команд РПЛ по формуле: состав-эффективность. В расположении Черевченко, конечно, есть звездные игроки, но их количество не так велико, как в других командах. «Химки» и в этом сезоне играют достаточно неплохо. Команда дисциплинирована и нацелена на результат. Им не обязательно навязывать свой стиль игры. Они отлично справляются с «разрушением» игры соперника. Первые четыре тура у подмосковной команды сложные. Ведь в соперниках: «Зенит», «Краснодар», «Ростов», «Сочи» и вот теперь казанский «Рубин». Все эти клубы являются «топ-командами» Чемпионата России, поэтому подмосковному клубу не позавидуешь. Однако подопечные Черевченко уже успели набрать 4 очка.

К тому же «Химки» одна из лучших команд прошлого сезона по игре на домашнем стадионе. Последний раз, данный клуб проигрывал в домашних стенах еще в прошлом году («Зенит» одержал победу в гостях 0:2). Такая прекрасная статистика домашних игр должна, как минимум, обеспокоить казанскую команду.

Однако наши пользователи совсем не верят в успех подмосковной команды. Ни один каппер не рискнул заиграть чистую победу «Химок» в данной игре.

Аналитики сайта Pin-Up предлагают заиграть чистую победу «Химок» за коэффициент 3.31. Заиграть исход, при котором «Химки» не проиграют данный матч, вы можете за коэффициент 1.61 в букмекерской конторе Pin-Up.

«Рубин»: форма, ставки и прогноз

Казанская команда «разрывает» всех теперь не только на просторах интернета, но и в Чемпионате России по футболу. После четырех сыгранных туров «Рубин» делит первую строчку с питерским «Зенитом».

Леонид Слуцкий блестяще распоряжается тем набором футболистов, которые есть в его команде. Нельзя сказать, что у казанского клуба много звезд. Однако благодаря умелому тренерскому вмешательству «Рубин» демонстрирует отличные результаты.

Единственное, что омрачает картину данного сезона – это вылет из Лиги Конференций. К сожалению, казанский клуб не сумел пробиться в основную часть турнира. Теперь ей предстоит доказать свою состоятельность в играх Чемпионата России.

«Рубин» последний раз проигрывал в Чемпионате России 25 апреля (еще прошлый сезон). Обидчиком казанской команды в тот раз был «Краснодар».

Такая длительная серия без поражений, рано или поздно должна, закончится. Однако не восхищаться ей, нельзя.

Наши пользователи уверены, что серия без поражений точно не закончится в матче с «Химками» (100% пользователей выбирают победителем матча «Рубин»). Например, каппер с ником Ильмир Едиханов считает, что казанский клуб выиграет данную встречу:

К сожалению, пользователь никак не аргументировал выбор данного исхода. Однако чуть выше мы определили сильные стороны казанской команды и имеем представление о том, почему «Рубин» может одержать победу в данной игре.

Если вы хотите поставить на исход, который выбирает большинство пользователей нашего сайта, то в БК Pin-Up есть отличный коэффициент на победу «Рубина» - 2.4.

Еще одним хорошим вариантом для ставки будет Фора (0) «Рубин». Pin-Up оценивает данное событие коэффициентом 1.67.

«Химки» - «Рубин»: последние матчи команд

Как мы видим, большая часть матчей с участием этих команд были «низовыми».

Если вы хотите заиграть данное событие, то в БК Pin-Up есть отличное предложение: «тотал меньше 2.5» за коэффициент 1.76.

Для людей, которые считают, что матч получится результативным, Pin-Up дает прекрасный коэффициент на «тотал больше 2.5» - 2.14.

«Химки» - «Рубин»: очные встречи

Команды в очных встречах не так часто, как мы видим, огорчают обоюдно ворота друг друга.

Поставить на «Обе команды забьют – нет», вы можете в букмекерской конторе Pin-Up за коэффициент 1.97.

Если вы считаете, что команды сумеют огорчить друг друга взятием ворот, то для вас подойдет ставку «обе команды забьют – да», которую аналитики Pin-Up оценивают коэффициентом 1.87.

Для любителей оригинальных ставок предлагаем следующий вариант: «Ничья и тотал больше 1.5» в букмекерской конторе Pin-Up данный исход оценивается коэффициентом 4.54.

Где посмотреть онлайн-трансляцию матча?

Данный матч будут транслировать сразу две букмекерские конторы: «Olimp.bet», «Winline». Чтобы иметь возможность посмотреть данное противостояние, необходимо иметь аккаунт в любой из данных контор.

Автор прогноза: Олег Фролов (fro1ov)