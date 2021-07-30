«Краснодар» – «Химки» прогнозы на матч: 1 августа 2021 года - Betting Insider

1 августа в 20:00 (МСК) «Краснодар» дома сыграет с «Химками». Встреча состоится в рамках второго тура РПЛ сезона 2021/22. Аналитики Pin-Up.ru дают следующие котировки на исход:



«Краснодар»: форма, ставки и прогноз

«Краснодар» в минувшем сезоне РПЛ занял десятую строчку. В еврокубки путевку взять не получилось. Сезон получился нестабильным по игре и результат получился соответствующий.

В первом туре стартовавшего сезона Чемпионата России «Краснодар» в гостевом матче уверенно переиграл «Урал» (0:3). В первом тайме голов не случилось. А в его конце Бикфалви не реализовал 11-метровый удар, Матвей Сафонов легко достал мяч, пущенный по центру ворот. Во втором тайме дублем в ворота екатеринбургской команды отметился Вильена и под финальный свисток упрочил преимущество Кордоба.

Последние три матча краснодарцы не проигрывают и пропустили за них два гола.

«Краснодару» не сможет помочь в матче Вандерсон, у которого травма лодыжки. Ознакомиться с предварительными составом команды вы можете здесь.

В победу «Краснодара» верят подавляющее большинство наших пользователей, а именно 49%. Один из капперов нашего сайта Kirya1396 делает ставку на победу «Краснодара», объясняя ее, что южане более мастеровитее соперника и показывает более качественный футбол.

Победу «Краснодара» эксперты Pin-Up.ru оценивают коэффициентом 1.56. «Жирный» кэф дают на Ф1 (-1) за 1.85.

«Химки»: форма, ставки и прогноз

«Химки» в прошедшем сезоне РПЛ 2020/21 года неплохо себя проявили, заняв восьмое место из 16 команд. Не так далеко отстали от первой пятерки и путевки в еврокубки, всего лишь на 8 очков.

В стартовом туре Чемпионата России «Химки» в домашней встрече проиграли «Зениту» (1:3). Выигрывая по ходу встречи (1:0), после гола Кухарчука, «Химки» сдали обороты и пропустили три безответных мяча от питерцев. Хоть химчане и проиграли в статистических данных во владении мячом в матче (36% на 64%), но по количеству ударов в створ были лучше (7 на 6).

Команду Черевченко преследует неудачная серия: 6 матчей подряд поражения. В них было забито 4 гола, пропущено 14.

Ознакомиться с предварительными составом команды вы можете здесь.

В победу ФК «Химки» верит 18% наших пользователей. Это второй по популярности прогноз наших капперов на сайте.

Победу ФК «Химки» эксперты Pin-Up.ru оценивают коэффициентом 6.35. Хороший кэф дают на событие X2 за 2.47.

«Краснодар» – «Химки»: счет в последних матчах

«Краснодар» забил 5 мячей в двух матчах. А «Химки» за три игры пропустил 11, при этом в каждой игре забивали минимум один гол. Можно в этой встрече зарядить на «Обе забьют» за кэф 1.72.

А учитывая последние матчи Чемпионата России, где южане разгромили своих соперников в три мяча, а химчане уступили в два, можно зарядить на на Ф1 (-1,5) за кэф 2.37.

«Краснодар» – «Химки»: статистика личных встреч

У «Краснодара» и ФК «Химки» в четырех последних сыгранных очных встречах только в одной игре было больше двух голов, а в последней и вовсе один. Pin-Up.ru предлагает неплохой кэф 2.29 на событие «ТМ (2,5)».

«Химки» в четырех последних очных играх только один раз проиграли краснодарцам. Можно поставить в Pin-Up.ru на Ф2 (1,5) за 1.61 – неплохой вариант зарядить событие в ваш экспресс.

Где посмотреть онлайн-трансляцию игры?

В прямом эфире трансляцию матча «Краснодар» – «Химки» покажет телеканал «Матч Премьер». Начало трансляции в 19:55 по мск. Трансляцию можно приобрести за 149 рублей. До начала игры будут показывать предматчевый обзор команд.

Автор прогноза: Денис Антипов