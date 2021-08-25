«Краснодар» – «Рубин» прогноз на матч 6 тура РПЛ: 27 августа 2021 года – Betting Insider

27 августа в 20:30 (МСК) «Краснодар» примет казанский «Рубин». Матч состоится в рамках 6-го тура первенства РПЛ. Аналитики Pin-Up.ru дают следующие котировки на исход матча:

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«Краснодар»: форма, ставки и прогноз

«Краснодар» после пяти туров розыгрыша РПЛ занимает 9 место с шестью очками, опережая набравший столько же баллов «Ахмат» по разнице мячей. Команда Виктора Гончаренко одержала в текущем сезоне две победы при трех поражениях.

В последнем матче краснодарцы проиграли в гостях «Локомотиву» со счетом 1:2, поэтому домашний матч с «Рубином» – хорошая возможность поправить турнирное положение и закрепить еврокубковые амбиции клуба.

В предстоящей встрече не сможет сыграть дисквалифицированный защитник Александр Черников, под вопросом участие Александра Мартыновича, а также исключенного из команды Тони Вильены. Ознакомиться с предварительным составом «Краснодара» на матч шестого тура, а также посмотреть обзор состава команды в прошлых поединках можно здесь.

Букмекеры считают команду Виктора Гончаренко фаворитом встречи с «Рубином». Компания Pin-Up.ru предлагает поставить на победу хозяев за 1.69.

«Рубин»: форма, ставки и прогноз

«Рубин» после пяти туров нынешнего сезона РПЛ находится в группе лидеров, команда с одиннадцатью очками занимает 4 место в турнирной таблице. В активе казанцев три победы и две ничьи.

Команда Леонида Слуцкого наряду с «Сочи» меньше всех пропустила в сезоне, в воротах казанского клуба побывало всего три мяча.

В предыдущим туре «Рубин» сыграл вничью в гостевом матче с подмосковными «Химки» (1:1).

У казанцев есть существенные кадровые потери. Исключены из заявки лидеры команды – Хвича Кварацхелия и Джордже Деспотович. Официальная причина отсутствия обоих в составе – травма. Ранее появилась информация, что клуб может покинуть Иван Игнатьев, которого не устраивает малое количество игрового времени, предоставляемого тренерским штабом казанцев.

Ознакомиться с предварительным составом «Рубина» на предстоящую игру можно здесь.

По мнению аналитиков, «Рубин» – аутсайдер матча с «Краснодаром». Победа казанского клуба идет за 5.14, коэффициент на то, что команда Слуцкого не проиграет равен 2,24.

«Краснодар» – «Рубин»: счет в последних матчах

В трех последних матчах «Краснодара» забивают обе команды. Такое же событие происходит в 3 из 5 последних матчах «Рубина». Букмекерская компания Pin-Up.ru предлагает поставить на «ОЗ-да» за 1.73

«Рубин» не может победить в три матча подряд, включая встречу с «Ракувом» в Лиге конференций. Всего же казанцы выиграли лишь раз в последних пяти играх.Исходя из этого, а также учитывая кадровые потери казанцев, очевидным выглядит вариант 1Х. В Pin-Up.ru кэф на это событие – 1.17, можно попробовать взять непроигрыш «Краснодара» в экспресс.

«Краснодар» – «Рубин»: статистика личных встреч

В пяти последних очных встречах соперники лишь однажды пробивали верховой тотал, а также всего один раз заходило событие «ОЗ-да».

В Pin-Up.ru ТМ (2,5) можно взять за 2.19, а на событие «ОЗ-нет» предлагают 2.14.

В трех из пяти последних очных играх «Краснодар» побеждал со счетом 1:0. Кэф на точный счет 1:0 в пользу хозяев можно заиграть за 7.7.

Где можно посмотреть трансляцию?

В прямом эфире трансляцию матча «Краснодар» – «Рубин» покажет телеканал «Матч Премьер» 27 августа в 20:25 по мск. Трансляцию можно будет купить за 149 рублей.