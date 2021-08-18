РБ «Лейпциг» – «Штутгарт» прогнозы на матч: 20 августа 2021 года - Betting Insider

20 августа в 21:30 (МСК) РБ «Лейпциг» на домашней арене сыграет со «Штутгартом». Встреча состоится в рамках второго тура Бундеслиги. Аналитики Pin-Up.ru дают следующие котировки на исход:

Победа РБ «Лейпциг» – 1.49;

Победа «Штутгарт» – 4.82;

Ничья – 6.88.

Наиболее актуальные прогнозы и ставки на этот матч вы можете найти на здесь.

РБ «Лейпциг»: форма, ставки и прогноз

РБ «Лейпциг» в прошлом сезоне Бундеслиги завоевал серебряные медали, несмотря на смазанную концовку чемпионата. Где в пяти последних играх лишь одна победа, при трех поражениях и одной ничье. От первой «Баварии» разрыв был большим – в 13 очков, а вот от третьей «Боруссии» отрыв всего одно очко. В последнем туре Чемпионата Германии было поражение от берлинского «Униона» (1:2), где выигрывая матч до 67 минуты команда из Лейпцига, пропустила два мяча и потерпела поражение.

Стартовый тур Бундеслиги для «Лейпцига» был неудачным: поражение от скромного «Майнца» (0:1). Пропустив на 13 минуте игры, гости не нашли в себе силы отыграться, хоть команда и владела мячом с большим преимуществом чем у соперника, голевых моментов было немного.

Сараччи, Сорлот, Хенрикс, Хальстенберг из-за проблем со здоровьем не смогут помочь команде из Лейпцига. Узнать предварительный состав РБ «Лейпциг» вы можете здесь.

На победу лейпцигской команды наши пользователи оставили подавляющее большинство прогнозов, а именно 55%.

На победу «Лейпцига» в БК Pin-Up.ru дают кэф 1.49. Хороший кэф дают на событие Ф1 (-1) вы можете поставить на него за 1.75.

«Штутгарт»: форма, ставки и прогноз

«Штутгарт» в прошлом сезоне закрепился плотно в серединке таблицы, заняв девятое место. Пять очков не хватило до зоны еврокубков, а отрыв от зоны вылета был в 12 очков. В пяти последних играх чемпионата удалось выиграть лишь два раза при трех поражениях.

Нынешний сезон штутгартский клуб начал с уверенной разгромной победой над дебютантом Бундеслиги «Гройтер Фюрт» (5:1) и расположился в главе таблицы. Голевой дубль в матче на свой счет записал Кемпф, еще по голу оформили: Эндо, Клемент, Аль-Гаддиуи. Гостям удалось размочить счет лишь в компенсированное время игры, на 93 минуте.

Матчем ранее в Кубке Германии также был бит с разгромным счетом БФК «Динамо» (6:0).

Большое количество игроков «Штутгарта» не смогут помочь команде в предстоящей игре из-за различных проблем со здоровьем: Ахамада, Каладжич, Катомпа Мвумпа, кулибали, Мангаля, Нарти, Санко, Сиссе, Фухрих и Эглофф. Узнать предварительный состав лейпцигской команды вы можете здесь.

На победу штутгартской команды наши капперы прогнозов не делали, а вот на событие «12» (победит одна либо другая команда) оставили 5% прогнозов.

Победу команды из Штутгарта эксперты Pin-Up.ru оценивают коэффициентом 6.88. Неплохой кэф дают на событие X2 за 2.70.

РБ «Лейпциг» - «Штутгарт»: счет в последних матчах

У «Лейпцига» и «Штутгарта» в последних восьми матчах на двоих лишь в двух было меньше трех голов. Pin-Up.ru предлагает неплохой кэф 1.48 на ТБ (2,5).

Команды из Лейпцига и Штутгарта забивали в трех из последних четырех игр. Здесь можно зарядить на то, что обе команды отличаться во встрече. Pin-Up.ru предлагает кэф 1.63 на событие «Обе забьют».

РБ «Лейпциг» - «Штутгарт»: статистика личных встреч

«Лейпциг» выигрывал «Штутгарт» во всех из четырех последних очных игр, но ни разу больше чем в два мяча. На Ф2 (2) дают неплохой кэф в Pin-Up.ru, за 1.40 – хороший вариант зарядить событие в ваш экспресс.

Где посмотреть онлайн-трансляцию игры?

Из букмекеров транслировать матч будет БК «Париматч». Чтобы смотреть трансляции в «Париматч», нужно иметь верифицированный счет в данной БК.

Автор прогноза: Денис Антипов