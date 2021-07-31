«Лилль» – ПСЖ прогнозы на матч: 1 августа 2021 года - Betting Insider

1 августа в 21:00 (МСК) ПСЖ на нейтральном поле в Израиле сыграет с командой «Лилль». Встреча состоится в рамках борьбы за титул суперкубка Франции. Аналитики Pin-Up.ru дают следующие котировки на исход:

Наиболее актуальные прогнозы и ставки на этот матч вы можете найти на здесь.

«Лилль»: форма, ставки и прогноз

«Лилль» в прошедшем сезоне в четвертый раз в своей истории выиграл Чемпионат Франции, до этого ему удалось это сделать последний раз 10 лет назад. Они опередили ПСЖ на 1 очко в турнирной таблице. Из 38 игр они лишь три раза проиграли, 24 выиграли и 11 ничейных результатов. Французская команда, Взяв золото обеспечила себе участие в еврокубках и начнет там свой путь с группового этапа Лиги Чемпионов.

Три последних матча «Лилль» выиграть не может. Один раз сыграл вничью и два матча проиграл. В последней официальной встрече было поражение от Порту (2:0). После первого тайма было по нулям, но вот после того как французы провели ряд замен, португальцы через небольшое время открыли счет.

В прошлом сезоне очень результативно проявил себя Йылмаз, Который забил в Лиге 1 16 голов и 5 голевых передач. Узнать предварительный состав «Лилль» вы можете здесь.

На победу французов ставок наши пользователи не делали, а 12% поставили на то, что обе команды забьют.

На победу «Лилля» в БК Pin-Up.ru дают кэф 3.80. Для экспресса будет хорошее событие 1X, такую ставку можно сделать за кэф 1.76.

ПСЖ: форма, ставки и прогноз

Парижане в Лиге 1 не смогли взять очередное чемпионство в прошедшем чемпионате, довольствовались серебром, лишь на одно очко отстали от лидера таблицы, команды «Лилль».

ПСЖ в этом году играл в Лиге Чемпионов, где в 1/4 прошел «Баварию». После чего вылетел в полуфинале, проиграв оба матча «Манчестеру Сити».

Единственный трофей, который удалось взять парижанам в прошедшем сезоне это Кубок Франции. В финальном матче этого турнира был обыгран «Монако» (2:0). По голу на свой счет записали: Икарди и Мбаппе.

Мбаппе в прошлом сезоне феерил во всех турнирах и показывал высокую результативность. В Лиге 1 он забил за сезон 27 голов и стал лучшим бомбардиром, опередив ближайшего преследователя Депая на 7 мячей. Также хороший сезон провел Мойзе кин, Который забил 13 мячей.

Десять матчей подряд у парижан серия без поражений. В последней официальной товарищеской встрече был ничейный результат с «Севильей» (2:2).

В предстоящем матче ПСЖ не смогут помочь: Бернат, Рамос, Сарабия, Дагба. Узнать предварительный состав парижан вы можете здесь.

На победу ПСЖ оставили прогноз большинство наших капперов, а именно 62%. На Ф2 (-1) поставили 25% пользователей.

Победу «ПСЖ» эксперты Pin-Up.ru оценивают коэффициентом 2.06. Неплохой кэф дают на событие 1X за 1.28, который вам подойдет для вашего экспресса.

«Лилль» - ПСЖ: счет в последних матчах

У «Лилля» и ПСЖ в последних четырех играх не пробивался тотал в 1,5 мяча лишь по разу. Pin-Up.ru предлагает неплохой кэф 1.45 на ТБ (2).

«Лилль» - ПСЖ: статистика личных встреч

ПСЖ и «Лилль» за последние свои четыре очные игры, не пробивали тотал больше трех голов. Да и в одном матче из четырех было 3 гола за игру. На ТМ (3) дают хороший кэф в Pin-Up.ru, за 1.51.

Где посмотреть онлайн-трансляцию игры?

В прямом эфире трансляцию матча «Лилль» – ПСЖ покажет телеканал «Матч ТВ». Начало трансляции в 21:55 по мск. Трансляция также будет доступна на официальном сайте канала, в разделе «эфир». До начала игры будут показывать предматчевый обзор команд.

Автор прогноза: Денис Антипов