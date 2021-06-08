Нидерланды – Украина прогнозы на матч: 13 июня 2021 года - Betting Insider

13 июня в 22:00 (МСК) сборная Голландии сыграет со сборной Украины. Встреча состоится в рамках Чемпионата Европы 2020. Аналитики Pin-Up.ru дают следующие котировки на исход:

Победа Голландии – 1.66;

Победа Украины – 6.47;

Ничья – 3.74.

Наиболее актуальные прогнозы и ставки на этот матч вы можете найти здесь.

Нидерланды: форма, ставки и прогноз

Нидерланды в отборочном турнире Евро-2020 заняли в группе C второе место, отстав от Германии на два очка. При этом отрыв от Северной Ирландии был в шесть очков. В среднем за игру было забито три гола, а пропущено один (24 забито и 7 пропущенных в восьми играх).

У голландцев идет четырехматчевая серия без поражений. В последней контрольной игре Нидерланды обыграли Грузию (3:0).

Лучший бомбардир в отборочном турнире Евро-2020 был игрок «Ливерпуля» Вейналдум, который забил 8 голов. Депай забил на два мяча меньше своего партнера по команде.

Очень сильная линия полузащиты у голландцев, в лице: Блинда, Ван де Бека, Вейналдума и Ф. Де Йонга. И не менее классная атака, где имеются: Депай, Л. Де Йонг. Узнать предварительный состав бельгийской сборной вы можете здесь.

На победу Голландии оставили прогноз 24% наших капперов. Один из них, с ником Грустный Валя прогнозирует победу Нидерландов, за счет того, что имеет более качественных игроков в составе:

На победу сборной Голландии в БК Pin-Up.ru дают кэф 1.66. На событие «Ф1 (0)» с подстраховкой ничьи в матче вы можете поставить за 1.21 – неплохой вариант зарядить событие в экспресс.

Украина: форма, ставки и прогноз

Сборная Украины в отборочном турнире Евро-2020 заняла первое место в группе B, с довольно сильными оппонентами в лице Португалии и Сербии. В отборе к Евро-2020 было сыграно восемь игр, в которых украинцы ни разу не проиграли:

Шесть побед;

Две ничьи.

От португальцев, украинцы в таблице оторвались на 3 очка, от Сербии на 6. За 8 игр забили 17 голов и пропустили всего 4.

Шесть матчей кряду команда Шевченко не знает поражений. В последней контрольной встрече была обыграна сборная Кипра (4:0). Ярмоленко оформил дубль, еще по голу забили Зинченко и Яремчук.

Лучший бомбардир в отборочном турнире Евро-2020 стал Яремчук, который забил 4 мяча в ворота соперников.

В составе имеется ряд имеется ряд опытных игроков, кто поиграл на высочайшем уровне: Пятов, Зинченко, Марлос, Малиновский, Ярмоленко. Узнать предварительный состав сборной Украины вы можете здесь.

На победу Украины сделали прогноз 10% наших капперов. Один из них, с ником agafik88 считает, что Украина даст бой любому сопернику и легкой прогулки для голландцев матч не будет и ставит на фору в один мяч на украинцев:

Победу сборной Украины эксперты Pin-Up.ru оценивают коэффициентом 6.47. На то, что Украина не проиграет дают отличный кэф 2.24.

Нидерланды – Украина: счет в последних матчах

В последних общих десяти играх сборных Голландии и Украины только один раз было меньше двух голов за встречу. Pin-Up.ru предлагает неплохой кэф 1.40 на событие «ТБ (1,5)».

И обе команды в последних пяти играх отличались в каждой. Pin-Up.ru предлагает хороший кэф 2.20 на событие «Обе забьют».

Нидерланды – Украина: статистика личных встреч

Редко соперники встречались друг с другом, последний раз это было 11 лет назад. Можно рискнуть и зарядить на точный счет (1:1), как было в их единственной очной встрече. Кроме того, украинцы из пяти своих последних официальных игр в трех сыграли именно с этим результатом. Pin-Up.ru предлагает кэф 7.20 на точный счет (1:1).

Можно поставить на Ф2 (1.5), учитывая результат единственной очной встречи. Такую ставку вы можете сделать за коэффициент – 1.42

Где посмотреть онлайн-трансляцию игры?

В прямом эфире трансляцию футбольного матча сборных Голландии и Украины можно посмотреть на Первом канале. Начало трансляции в 21:45 по мск. Трансляция также будет доступна на официальном сайте Первого канала.

Автор прогноза: Денис Антипов