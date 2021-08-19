«Нижний Новгород» ─ «Ростов»: прогноз на матч пятого тура Российской Премьер-Лиги

22 Августа в 18:00 (МСК) состоится матч пятого тура, в котором «Нижний Новгород» на своем поле примет «Ростов».

Аналитики Pin-Up дают следующие котировки на исход победителя данного противостояния:

Победа «Нижний Новгород» ─ 3.21;

Ничейный результат ─ 3.11;

Победа «Ростов» ─ 2.57

Наиболее актуальные прогнозы и ставки вы можете найти на этой странице.

«Нижний Новгород»: форма, ставки и прогноз

Вчерашний представитель ФНЛ в этом сезоне стал настоящей сенсацией РПЛ. Подопечные Александра Кержакова выдают отличный старт сезона. На счету «Нижнего Новгорода» 2 победы («Спартак», «Сочи»), 1 ничейный результат («Урал»), 1 поражение («Уфа»). На данный момент клуб располагается на шестой строчке Российской Премьер-Лиги.

Несмотря на свой малый опыт, Александр Кержаков пошел по нестандартному пути выстраивания игры своей команды.

Обычно мы привыкли видеть, что молодые и не опытные тренера начинают выстраивать игру своей команды от обороны. Для примера далеко ходить не надо. Московский «ЦСКА» в этом сезоне не похож сам на себя. А все из-за чего? Алексей Березуцкий выбрал привычный для России путь: выстраивание игры от обороны. Данная модель игры, безусловно, может приносить результат, но, однако, для взгляда болельщиков она выглядит не интересной.

Тем удивительнее наблюдать за командой Александра Кержакова. «Нижний Новгород» не обладает звездными футболистами в своем составе. Тем не менее, клуб не стесняется играть первым номером, атаковать. В каждой игре данный коллектив отличается, как минимум, один раз.

На старте сезона очень сложно судить о дальнейших перспективах команды. Однако прямо сейчас мы можем зафиксировать главное: «Нижний Новгород» ─ нетипичный новичок РПЛ. При хорошем подходе от руководства клуба они смогут показать хороший результат уже в этом сезоне.

Наши пользователи (в размере 20%) верят именно в «Нижний Новгород» в предстоящей игре с «Ростовом». Пользователь У.М.Д. предпочел выбрать чистую победу команды Кержакова:

К сожалению, каппер никак не обосновал свою позицию касаемо выбора данного исхода встречи.

Аналитики Pin-Up оценивают победу «Нижнего Новгорода» коэффициентом 3.21, а на то, что «Нижний Новгород» не проиграет, Pin-Up дает коэффициент 1.54.

«Ростов»: форма, ставки и прогноз

Команда с берегов Дона в этом сезоне не похожа сама на себя. В четырех встречах РПЛ нынешнего года «Ростов» сумел набрать лишь одно очко (ничейный результат с «Химками», 1:1). Все оставшиеся матчи команда проиграла. Поражает даже не то, что клуб проигрывает, а то, как проигрывает. Для этого достаточно взглянуть на статистику забитых/пропущенных голов: 4 – забито, 10 – пропущено. Это означает, что в среднем «Ростов» пропускает 2.5 гола за игру, что является худшим результатом на данный момент среди всех команд Российской Премьер-Лиги.

Чтобы разобраться с проблемами «Ростова» необходимо понимать специфику данного клуба.

Финансовая составляющая команды практически целиком зависит от того, как клуб ведет трансферную политику. Вернее даже от того, как команда продает своих футболистов.

Если обратиться к составу команды последних нескольких лет, то можно заметить многочисленную ротацию. При таких условиях очень сложно показывать с командой стабильный результат на протяжении многих лет.

К тому же не будем забывать, что «Ростов» сменил в этом сезоне главного тренера команды. Юрий Павлович Семин невероятно опытный специалист, но даже ему необходимо время на адаптацию. Болельщикам ростовской команды не стоит раньше времени переживать. Результаты обязательно придут, но для этого нужно время.

Перед игрой с «Нижним Новгородом» у «Ростова» приятные новости. Многие игроки, которые находились в лазарете, возвращаются. К тому же те футболисты, которые совсем недавно вернулись после травмы, должны полноценно вернуться именно к этой игре.

Наши пользователи видят именно «Ростов» фаворит данного матча (80% пользователей выбрали ростовскую команду, как победителя игры). Например, каппер Ильмир Едиханов предпочитает заиграть чистую победу подопечных Семина:

К сожалению, выбор такого исхода матча пользователь никак не объяснил.

На победу «Ростова» в БК Pin-Up дают коэффициент 2.57; На то, что «Ростов» не проиграет в данном матче коэффициент 1.37.

Крайне перспективной выглядит ставка Фора (0) «Ростова» на Pin-Up она оценивается коэффициентом 1.74.

«Нижний Новгород» - «Ростов»: последние матчи команд

Учитывая, атакующий потенциал обеих команд, можно воспользоваться ставкой «тотал больше 2.5». На Pin-Up данное событие оценивают в коэффициент 2.52.

Если вы считаете, что матч получится не результативным, то ставка «тотал меньше 2.5» от Pin-Up за коэффициент 1.54 отлично подойдет для вас.

«Нижний Новгород» - «Ростов»: очные встречи

К сожалению, история личных встреч данных команд начнется именно с этой игры, поэтому проанализировать этот компонент у нас никак не получится.

Учитывая стремление команд к атакующей игре, можно воспользоваться ставкой «Обе команды забьют – Да» за коэффициент 2.07 от Pin-Up.

Для любителей оригинальных ставок есть следующее событие: «Победа «Ростова» и тотал больше 1.5» за 4.54 на Pin-Up.

Где посмотреть онлайн-трансляцию матча?

Данный матч будут транслировать сразу две букмекерские конторы: «Olimp.bet», «Winline». Чтобы иметь возможность посмотреть данное противостояние, необходимо иметь аккаунт в любой из данных контор.

Автор прогноза: Олег Фролов (fro1ov)