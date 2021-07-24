«Нижний Новгород» – «Сочи» прогнозы на матч сегодня: 26 июля 2021 года - Betting Insider

26 июля в 19:00 (МСК) «Нижний Новгород» дома сыграет с «Сочи». Встреча состоится в рамках первого тура РПЛ сезона 2021/22. Аналитики Pin-Up.ru дают следующие котировки на исход:

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«Нижний Новгород»: форма, ставки и прогноз

Нижегородцы в минувшем сезоне ФНЛ заняли третье место, набрав 88 очков. И вышли в РПЛ напрямую из-за того, что «Оренбургу» не дали лицензию на участие в премьер-лиге. В прошедшем чемпионате, нижегородская команда из 42 игр:

27 выиграла;

7 проиграла;

8 сыграла вничью.

В последней игре ФНЛ сезона 2020/21 «Нижний Новгород» в гостевой игре сыграл вничью с «Томью» (1:1). Ведя по ходу встречи нижегородцы пропустили с пенальти и счет остался таким же.

В последних трех товарищеских играх нижегородцы проиграли своим оппонентам, пропустив за них 7 мячей и забив всего 2. В последней контрольной игре «Нижний Новгород» проиграл ЦСКА (1:2). Единственным голом отметился Сапета, с одиннадцатиметрового удара точно поразив цель.

В прошедшем сезоне ФНЛ лучшими бомбардирами команды были:

Сулейманов (9 мячей);

Сапета (8).

Состав нижегородцев не блещет известными фамилиями, но есть опытные ребята, которые составляют костяк команды: Сапета, Ткачук, Козлов, Могилевец. Ознакомиться с предварительным составом команды вы можете здесь.

В победу «Нижнего Новгорода» верят только 5% наших пользователей.

Победу «Нижнего Новгорода» эксперты Pin-Up.ru оценивают коэффициентом 4.23. Неплохой кэф дают на 1X за 1.76.

«Сочи»: форма, ставки и прогноз

«Сочи» в прошедшем сезоне РПЛ 2020/21 года занял пятое место, набрав 53 очка. Благодаря этой позиции, сочинцы уже принимают участие в текущем сезоне в еврокубках. «Сочи» в прошедшем чемпионате из 30 игр:

15 выиграл;

7 проиграл;

8 сыграл вничью.

В последней игре Чемпионата России «Сочи» в гостях разошелся в мировую с ФК «Химки» (0:0).

«Cочи» перед стартом сезона сыграл в товарищеском турнире на Кубок Париматч Премьер, сыграв там с командами: «Рубин», «Спартак» и «Химки». «Спартаку» сочинцы проиграли, а «Рубин» и «Химки» выиграли.

У сочинцев идет серия из трех побед подряд в официальных играх. В последней из игр был обыгран азербайджанский клуб «Кешля» (3:0), в рамках «Лиги Конференций»

В минувшем сезоне РПЛ лучшими бомбардиром и лидером команды был Нобоа, который забил 12 мячей.

«Сочи» в этом сезоне имеют небольшую скамейку. Ознакомиться с предварительным составом команды вы можете здесь.

В победу «Сочи» верят подавляющая часть наших пользователей, а именно 72%. Один из капперов нашего сайта Александр Бубнов делает ставку на победу «Сочи» и тоталом меньше (4,5), аргументируя ее тем, что они по составу и качеству игры сильнее:

Победу «Сочи» эксперты Pin-Up.ru оценивают коэффициентом 2.08. Хороший кэф дают на событие Ф2 (0) за 1.43 – неплохой вариант зарядить событие в ваш экспресс.

«Нижний Новгород» – «Сочи»: счет в последних матчах

«Нижний Новгород» и «Сочи» за последние свои пять матчей, в четырех отмечались минимум одним голом. На то, что обе команды забьют дают хороший кэф в Pin-Up.ru, за 2.11.

У нижегородцев и сочинцев в пяти последних играх было минимум два гола за встречу. В одном из 10 матчей было 2 гола, в остальных 3 и больше. Pin-Up.ru предлагает хороший кэф 1.83 на событие «ТБ (2)».

«Нижний Новгород» – «Сочи»: статистика личных встреч

«Нижний Новгород» за две очные игры ни разу не проиграл сочинцам. Хороший кэф дают на событие Ф1 (0) за 2.89.

Где посмотреть онлайн-трансляцию игры?

В прямом эфире трансляцию матча «Нижний Новгород» – «Сочи» покажет телеканал «Матч Премьер». Начало трансляции в 18:55 по мск. Трансляцию можно приобрести за 149 рублей. До начала игры будут показывать предматчевый обзор команд.

Автор прогноза: Денис Антипов