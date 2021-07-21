23 июля в 20:00 (МСК) «Ростов» дома сыграет с «Динамо». Встреча состоится в рамках первого тура РПЛ сезона 2021/22. Аналитики Pin-Up.ru дают следующие котировки на исход:

«Ростов»: форма, ставки и прогноз

«Ростов» в минувшем сезоне РПЛ занял девятое место, набрав 43 очка. В прошедшем чемпионате команда Карпина из 30 игр:

13 выиграла;

13 проиграла;

4 сыграла вничью.

В последней игре прошедшего Чемпионата России «Ростов» у себя дома проиграл «Краснодару» (1:3).

А в последних пяти официальных играх две победы при трех поражениях. В них было забито 4 гола и пропущено столько же. В последней товарищеской игре «Ростов» проиграл «Гонведу» (0:1).

В прошедшем сезоне РПЛ лучшими бомбардирами команды были:

Полоз (7 мячей);

Хасимото (6).

«Ростов» имеет очень боеспособный состав, в котором можно выделить нападающих: Полоза и Комличенко. В центре: Хасимото, Мамаева, Норманна. В защите: Хаджикадунича, Терентьева. И на стражах ворот опытный голкипер Песьяков. Ознакомиться с предварительными составами команд вы можете здесь.

В победу «Ростова» верят только 3% наших пользователей.

Победу «Ростова» эксперты Pin-Up.ru оценивают коэффициентом 3.19. «Жирный» кэф дают на Ф1 (0) за 2.20.

«Динамо»: форма, ставки и прогноз

«Динамо» в прошедшем сезоне РПЛ 2020/21 года занял седьмое место, набрав 50 очков. До зоны еврокубков не хватило всего лишь три очка. Ростовчане в этом чемпионате из 30 игр:

15 выиграла;

10 проиграла;

5 сыграла вничью.

В последней игре Чемпионата России прошедшего сезона «Динамо» в домашней встрече обыграл ЦСКА (3:2). Проигрывая по ходу встречи (1:0), «Динамо» благодаря дублю Грулева вышла вперед (2:1), после чего ЦСКА сравняли и уже в конце встречи Захарян на 89 минуте принес победу «динамовцам».

В последней контрольной товарищеской игре «Динамо» обыграл венгерский клуб «Будафоки» (3:0). В матче голами отметились: Тюкавин, Н’Джие, Игбун. А до этого не могли выиграть 4 игры, из них в трех проиграв.

За последние пять игр москвичи пропустили 9 голов и забили 5.

В минувшем сезоне РПЛ лучшими бомбардирами команды были:

Лесовой (7 мячей);

Фомин (6).

«Динамо» довольно неплохо усилился перед сезоном, подписав уругвайского полузащитника Лаксальта из «Селтика» и парагвайского защитника Бальбуэна из «Вест Хэма». Помимо усиления в московской команде имеется ряд именитых и опытных и качественных игроков: Шунин, Евгеньев, Паршивлюк, Моро, Шиманский, Игбун. Ознакомиться с предварительными составами команд вы можете здесь.

В победу «Динамо» верят 19% наших пользователей. Один из капперов нашего сайта Артём Екимцев делает ставку на «Динамо», считая, что ростовчане выглядят сейчас разобрано, а москвичи же неплохо усилили состав:

Победу «Динамо» эксперты Pin-Up.ru оценивают коэффициентом 2.44. Хороший кэф дают на событие Ф2 (0) за 1.72.

«Ростов» – «Динамо»: счет в последних матчах

«Ростов» ни разу за последние пять матчей не проигрывал больше чем в один мяч. А «Динамо» только в одной из пяти своих игр смог выиграть. Можно здесь зарядить на Ф1 (1) за кэф 1.27 – неплохой вариант зарядить событие в ваш экспресс.

«Ростов» – «Динамо»: статистика личных встреч

У «Ростова» и «Динамо» в четырех последних сыгранных очных встречах было минимум 2 гола за время матча, а в трех из них более двух мячей. Pin-Up.ru предлагает хороший кэф 1.77 на событие «ТБ (2)».

«Ростов» не проигрывает в 6 последних домашних матчах против «Динамо». Можно взять 1X за неплохой кэф 1.56.

Где посмотреть онлайн-трансляцию игры?

В прямом эфире трансляцию матча «Ростов» – «Динамо» покажет телеканал «Матч ТВ». Начало трансляции в 19:55 по мск. Трансляция также будет доступна на официальном сайте канала, в разделе «эфир». До начала игры будут показывать предматчевый обзор команд.

Автор прогноза: Денис Антипов