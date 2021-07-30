«Ростов» – «Зенит» прогнозы на матч: 1 августа 2021 года - Betting Insider

1 августа в 20:00 (МСК) «Ростов» дома сыграет с «Зенитом». Встреча состоится в рамках второго тура РПЛ сезона 2021/22. Аналитики Pin-Up.ru дают следующие котировки на исход:



«Ростов»: форма, ставки и прогноз

«Ростов» в минувшем сезоне РПЛ занял девятую строчку. В еврокубки не пробился, но и сделал хороший запас от зоны вылета.

В первом туре текущего сезона Чемпионата России «Ростов» у себя дома проиграл «Динамо» (0:2). Еще в первой тайме ростовчане пропустили два гола, но отыграться не смогли, хотя в матче владели мячом больше (60% на 40% москвичей) и провели во второй половине встречи пять замен, освежив свой состав.

В последних четырех официальных играх у подопечных Карпина лишь одна победа при трех поражениях.

«Ростов» имеет ряд потерь в стане команды. Из-за различных повреждений команде не смогут помочь: Ковалев, Норманн, Долгов, Обухов, Соу.

Ознакомиться с предварительными составами команд вы можете здесь.

В победу «Ростова» верят только 3% наших пользователей, а подробного прогноза на них не было оставлено на сайте.

Победу «Ростова» эксперты Pin-Up.ru оценивают коэффициентом 6.42. «Жирный» кэф дают на Ф1 (0) за 4.34.

«Зенит»: форма, ставки и прогноз

«Зенит» в прошедшем сезоне РПЛ 2020/21 года завоевал золотые медали, уверенно опередив ближайшего преследователя «Спартака» на 8 оков. Этот титул стал третьим подряд в этом турнире для подопечных Семака. Команда из Питера больше всех забила чемпионате (76) и меньше всех пропустила (26).

В первом туре Чемпионата России «Зенит» в домашней встрече обыграл «Химки» (3:1). Проигрывая по ходу встречи (1:0), «Зенит» сравнял счет благодаря голу Азмуна, а затем упрочил преимущество усилиями Ерохина и Сутормина. Питерская команда превзошла химчан в компоненте владения мячом (64% на 36%), но по количеству ударов в створ уступили (6 на 7).

У команды Семака идет серия из трех побед подряд и 14 матчей питерцы не проигрывают соперникам.

Команда с берегов Невы в матче не сможет задействовать Оздоева, который растянул связки колена и Малкома, который выступает на Олимпийских играх.

Ознакомиться с предварительными составами команд вы можете здесь.

В победу «Зенита» верят большинство, а именно 73% наших пользователей. Один из капперов нашего сайта Kirya1396 делает ставку на «Зенит», считая, что питерцы хорошо играют в Ростове и должны брать победу:

Победу «Зенита» эксперты Pin-Up.ru оценивают коэффициентом 1.59. Хороший кэф дают на событие Ф2 (-1) за 1.91.

«Ростов» – «Зенит»: счет в последних матчах

«Ростов» ни разу за последние четыре матча не проигрывал больше чем в два мяча. А «Зенит» только один раз из четырех выиграл больше чем в два гола. Можно здесь зарядить на Ф1 (2) за кэф 1.27 – неплохой вариант зарядить событие в ваш экспресс.

«Ростов» – «Зенит»: статистика личных встреч

У «Ростова» и «Зенита» в четырех последних сыгранных очных встречах было минимум 2 гола за время матча, а в трех из них более двух мячей. Pin-Up.ru предлагает неплохой кэф 1.36 на событие «ТБ (2)».

«Зенит» забивал «Ростову» во всех четырех крайних очных встречах минимум 2 гола. Можно поставить в Pin-Up.ru на индвивидуальный тотал питерцев Больше (1,5) за 1.62.

Где посмотреть онлайн-трансляцию игры?

В прямом эфире трансляцию матча «Ростов» – «Зенит» покажет телеканал «Матч ТВ». Начало трансляции в 19:55 по мск. Трансляция также будет доступна на официальном сайте канала, в разделе «эфир». До начала игры будут показывать предматчевый обзор команд.

Автор прогноза: Денис Антипов