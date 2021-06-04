Россия – Болгария прогнозы на матч 5 июня 2021 года - Betting Insider

5 июня в 19:00 (МСК) сборная России дома сыграет со сборной Болгарии. Встреча состоится в рамках международного товарищеского матча. Аналитики Pin-Up.ru дают следующие котировки на исход:

Победа России – 1.43;

Победа Болгарии – 8.70;

Ничья – 4.00.

Наиболее актуальные прогнозы и ставки на этот матч вы можете найти здесь.

Россия: форма, ставки и прогноз

Сборная России плотно готовится к Евро-2020 и перед стартом турнира запланировала контрольную встречу со сборной Болгарии. Черчесову нужно посмотреть в этих играх, кто как готов физически на текущий момент, чтобы сформировать основной состав на первую игру Чемпионата Европы против Бельгии.

В прошедшей квалификации на «Евро» на счету сборной России:

8 побед;

2 поражения.

Благодаря такому результату команда Черчесова заняла второе место и вышла в финальную часть турнира.

В последней официальной игре, Россия в гостевой встрече с Польшей, сыграла вничью (1:1). Результат был закономерным: обе команды сделали не так много ударов в створ ворот (Польша: 2 удара, Россия: 1) и владели мячом наравне (по 50%).

Дзюба неплохо цепляется за мяч в атаке, но немного еще не хватает понимания с атакующими полузащитниками в лице Головина и Миранчука.

Узнать предварительный состав сборной России вы можете здесь.

Победу сборной России эксперты Pin-Up.ru оценивают коэффициентом 1.43. На событие «Ф1 (-1)» с подстраховкой ничьи в матче вы можете поставить за кэф 1.75 – неплохой вариант зарядить событие в экспресс.

Болгария: форма, ставки и прогноз

Сборная Болгарии не попала на Евро-2020. В восьми играх отборочного турнира болгары набрали всего 6 очков:

1 победа;

3 ничьи;

4 поражения.

С шестью очками команда заняла предпоследнее четвертое место в группе А, где еще были: Англия, Чехия, Косово, Черногория.

В последней официальной встрече, Болгария разошлась миром со Словакией (1:1). Болгария забила первой, на девятой минуте отличился Илиев. Но удержать победный счет не удалось, уже через 18 минут после пропущенного гола, словаки отыгрались.

Узнать предварительный состав Болгарии вы можете здесь.

На победу Болгарии в БК Pin-Up.ru дают кэф 8.70. На то, что болгары не проиграют, можно поставить за кэф 2.70.

Россия – Болгария: счет в последних матчах

Из восьми общих сыгранных матчей сборных России и Болгарии лишь один раз было забито меньше 2 мячей. Pin-Up.ru предлагает неплохой кэф 1.34 на ТБ (1,5).

Россия – Болгария: статистика личных встреч

В единственной очной встрече, российская сборная выиграла с минимальным преимуществом. Хороший кэф в Pin-Up.ru дают на ТМ (2,5) 1.66.

Болгария довольно крепкий соперник и не даст спокойно себя обыграть. Можно зарядить на событие Ф2 (1,5) за 1.59.

Где посмотреть онлайн-трансляцию игры?

В прямом эфире трансляцию футбольного матча сборных России и Болгарии покажет сайт Telesport. Начало трансляции в 18:50 по мск. До начала игры покажут небольшой предматчевый обзор команд.

Автор прогноза: Денис Антипов