«Сочи» – «Урал» прогнозы на матч: 9 августа 2021 года – Betting Insider

8 августа в 20:00 (МСК) «Сочи» примет «Урал». Встреча состоится в рамках третьего тура РПЛ сезона 2021/2022. Аналитики Pin-Up.ru дают следующие котировки на исход матча:

Наиболее актуальные прогнозы и ставки на этот матч вы можете найти на специальной странице матча на сайте Betting Insider.

«Сочи»: форма, ставки и прогноз

«Сочи» начали новый сезон раньше других клубов РПЛ. Связано это с выступлением в квалификации Лиги конференций, первый матч в которой сочинцы провели еще до старта российского чемпионата.

Барьер в лице азербайджанской «Кешли» команда Владимира Федотова успешно преодолела и в третьем раунде квалификации еврокубка попала на сербский «Партизан». В первом матче, состоявшемся на этой неделе, была зафиксирована ничья – 1:1. Ответную игру «Сочи» проведет 12 августа в гостях.

Именно этот фактор – участие в Лиге конференций – является важным для выбора ставки на матч «Сочи» и «Урала». С одной стороны у сочинцев благодаря большему количеству проведенных матчей, есть возможность выйти на пик формы раньше остальных. С другой, режим игр через каждые три дня требует больше энергии от игроков на поле и оставляет меньше времени на восстановление после матчей.

В стартовавшем сезоне РПЛ «Сочи» набрал три очка, один раз проиграв и один раз одержав победу.

Ввиду предстоящего ответного матча с «Партизаном», можно предположить, что главный тренер «Сочи» в игре с «Уралом» даст отдохнуть кому-то из игроков основы. Предварительные составы команд на предстоящий матч можно посмотреть здесь.

Несмотря на сложный график хозяев предстоящей встречи, букмекеры считают фаворитам именно их. Победа «Сочи» идет за 1.75. Более половины пользователей BI, давших прогноз на этот матч, также предсказывают победу сочинцев.

«Урал»: форма, ставки и прогноз

Екатеринбургский клуб, по мнению букмекеров, будет бороться за выживание в новом сезоне РПЛ. Старт команде не слишком удался, сначала «Урал» в домашнем матче был разгромлен «Краснодаром» (0:3), а затем сыграл вничью с дебютантом лиги – «Нижним Новгородом» (1:1).

«Урал» подходит к матчу в боевом составе, сообщений о травмах ведущих игроков из клуба не поступало. Предварительный состав команды на предстоящую встречу можно посмотреть здесь.

Букмекеры оценивают победу команды Юрия Матвеева коэффициентом 5.57.

Менее рискованный вариант «Х2» идет за 2.1.

«Сочи» – «Урал»: счет в последних матчах

В пяти последних матчах «Сочи» трижды заходила ставка ТБ 2,5. Котировка на такое событие идет за 2.05. В четырех из пяти последних игр «Урала», наоборот, был низовой тотал. Такой вариант букмекеры считают наиболее реальным и дают за ТМ 2,5 1,83.

«Сочи» – «Урал»: счет в последних матчах

В трех из четырех матчей РПЛ между «Сочи» и «Урала» заходила ставка «ОЗ – нет». Учитывая, что в пяти последних матчах «Урала» такой вариант случился четырежды, можно попробовать взять «ОЗ – нет» и в предстоящей игре. Pin-Up.ru дает на это событие 1.9.

Где можно посмотреть трансляцию?

Матч «Сочи» – «Урал» можно будет посмотреть на телеканале «Матч ТВ». Прямая трансляция начнется в 18:55, сама игра стартует в 19:00 по московскому времени.