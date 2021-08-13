«Тоттенхэм» – «Манчестер Сити» прогнозы на матч: 15 августа 2021 года - Betting Insider

15 августа в 18:30 (МСК) «Тоттэнхэм» дома сыграет с «Манчестер Сити». Встреча состоится в рамках первого тура АПЛ сезона 2021/22. Аналитики Pin-Up.ru дают следующие котировки на исход:

«Тоттенхэм»: форма, ставки и прогноз

«Тоттенхэм» в прошлом сезоне АПЛ занял седьмое место, набрав 62 очка в 38 играх, благодаря чему попали в еврокубки. На седьмую позицию претендовали еще четыре команды: «Арсенал», «Лидс», «Эвертон», которые остановились в радиусе трех очков от «Тоттенхэма».

В последней игре прошедшего сезона АПЛ команда Эспириту одержала важнейшую для себя, с точки зрения турнирной таблицы, победу гостях над «Лестером» (4:2). Где гости, проигрывая до 76 минуты (1:2), повернули игру с ног на голову и забили три мяча, два из которых на свой счет записал Бэйл. Эта победа лондонцев не дала «Лестеру» залезть в четверку лучших и попасть в Лигу Чемпионов, а для себя добыта путевка в Лигу Конференций.

В преддверии старта АПЛ лондонская команда провела пять контрольных товарищеских игр, в которых три раза выиграла и два раза сыграла вничью. В последней товарищеской игре был обыгран «Арсенал» (1:0). При равной по обилию моментов игре, «Тоттенхэм» все же один момент смог реализовать: на 79 минуте отличился Сон Хын Мин.

«Тоттенхэму» в предстоящей игре из-за проблем со здоровьем не смогут помочь: Сессеньон, Ндомбеле, Хиль, Кейн.

Ознакомиться с предварительными составами команд вы можете здесь.

Победу «Тоттенхэма» эксперты Pin-Up.ru оценивают коэффициентом 5.72. Хороший кэф дают на событие 1X за 2.27.

«Манчестер Сити»: форма, ставки и прогноз

«Манчестер Сити» в прошлом сезоне АПЛ забрал золотые медали. Сделали они это третий раз за последние четыре сезона. Команда Гвардиолы оторвалась от ближайшего преследователя оторвалась на 12 очков, где на второй позиции был МЮ. «Сити» позволили себе дать слабину под конец чемпионата, где уступили в двух играх из последних четырех. Ну а в заключительной игре прошлого чемпионата команда Пепа показала свой класс и разгромила крепкий «Эвертон» (5:0), где дублем в течении пяти минут отметился Агуэро.

В преддверии старта чемпионата команда Гвардиолы провела три товарищеских встречи, в которых выиграла во всех и матч за Суперкубок Англии, в котором проиграла «Лестеру» (0:1), пропустив с пенальти на последних минутах встречи.

У «Манчестер Сити» травмированы и не смогут помочь в игре: Де Брюйне, Фоден, Делап. Ознакомиться с предварительными составом команды вы можете здесь.

В победу «Сити» верит большинство наших пользователей сайта, а именно 36%. Один из капперов нашего сайта с ником oleg-centner делает прогноз на то, что манчестерцы победят за счет лучше поставленной игры и будет много голов в матче, т.к. обе команды очень результативны.

Победу «Манчестер Сити» эксперты Pin-Up.ru оценивают коэффициентом 1.63. Неплохой кэф дают на Ф2 (0) за 1.25 – неплохой вариант зарядить событие в ваш экспресс

«Тоттенхэм» – «Манчестер Сити»: счет в последних матчах

«Тоттенхэм» забивал в каждой из последних четырех игр, а «Сити» забивал в трех из четырех. Можно поставить в Pin-Up.ru на Обе команды забьют за 1.84.

«Тоттенхэм» – «Манчестер Сити»: статистика личных встреч

У «Манчестер Сити» и «Тоттенхэма» из пяти последних сыгранных очных встреч, в четырех было минимум 2 гола за время матча. Pin-Up.ru предлагает неплохой кэф 1.38 на событие «ТБ (2)».

Команда Гвардиолы выигрывала лондонскую команду в двух последних играх прошлого сезона. Можно здесь зарядить на Ф2 (-1) (-1) за кэф 2.05.

Где посмотреть онлайн-трансляцию игры?

В прямом эфире трансляцию матча «Тоттенхэм» – «Сити» покажут на сервисе «Окко Спорт». Цена месячной подписки на пакет «Футбол. Месяц» составляет 549 рублей. Но кто не пользовался акцией 7 дней просмотра футбола за 1 рубль, может ее подключить.

Автор прогноза: Денис Антипов