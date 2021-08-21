«Удинезе» – «Ювентус» прогноз на матч 1 тура Серии A: 22 августа 2021 года – Betting Insider

22 августа в 19:30 (МСК) «Удинезе» примет «Ювентус». Матч состоится в рамках 1-го тура итальянской Серии А. Аналитики Pin-Up.ru дают следующие котировки на исход матча:

Наиболее актуальные прогнозы и ставки на этот матч вы можете найти на специальной странице матча на сайте Betting Insider.

«Удинезе»: форма, ставки и прогноз

«Удинезе» в прошлом сезоне Серии А занял 14 место на 7 очков оторвавшись от зоны вылета. Последние 8 сезонов команда не поднимается выше 12 места и, судя по всему, в новом розыгрыше итальянского чемпионата будет снова находиться во второй половине таблицы.

В летнее межсезонье «Удинезе» расстался со своим многолетним лидером Родриго де Паулем, также покинули команду голкипер Хуан Муссо и защитник Антонин Барак, трансфер которого после прошлогодней аренды выкупила «Верона».

Среди приобретений стоит выделить переход атакующего полузащитника «Лейпцига» Лазара Самарджича и вратарей Марко Силвестре и Даниэле Паделли.

Ориентировочный состав хозяев на предстоящий матч можно посмотреть здесь.

«Удинезе» уже провел первый официальный матч в новом сезоне, обыграв в Кубке Италии «Асколи» (3:1).

В предстоящей встрече удинцы, по мнению аналитиков, является аутсайдером матча. Кэф на победу хозяев - 7.41. Вариант с 1Х идет компании Pin-Up.ru за 2.65.

«Ювентус»: форма, ставки и прогноз

«Ювентус» в прошлом сезоне стал четвертым в чемпионате Италии, в последний момент завоевав место в Лиге чемпионов.

По окончании сезона-2020/2021 тренерский мостик покинул Андреа Пирло, которого сменил Массимилиано Аллегри, уже имеющий успешный опыт работы с туринцами – 54-летний специалист брал с «Ювентусом» скудетто пять раз.

В межсезонье клуб сохранил всех лидеров, при этом пополнив состав Мануэлем Локателли, Уэстоном Маккенни и бразильским форвардом Кайо Жорже.

Посмотреть ориентировочный состав гостей на предстоящий матч можно посмотреть здесь.

«Ювентус», по мнению аналитиков, является фаворитом стартового матча чемпионата, в Pin-Up.ru заиграть победу туринцев можно за 1.51.

Подобного мнения относительно фаворита предстоящей встречи придерживается 65% пользователей Betting Insider, давших прогноз на этот матч.

Пользователь нашего сайта с ником GAMBLER уверен в победе «Ювентуса» с форой (-1).

Повторить подобную ставку в Pin-Up.ru можно за 1.80.

«Удинезе» – «Ювентус»: счет в последних матчах

В трех последних матчах «Удинезе» забивали обе команды, у «Ювентуса» ставка «ОЗ-да» заходила в 5 последних встречах. Заиграть вариант с голами обеих команд в предстоящем матче можно за 1.94.

В пяти последних матчах «Ювентуса» пробивался забивалось 3 и более мяча, «верх» по голам также пробивался в 4 из 5 последних матчей «Удинезе». Кэф на ТБ 2,5 в матче первого тура идет за 1.77.

«Удинезе» – «Ювентус»: статистика личных встреч

Статистика личных встреч команд подтверждает тренд на высокую результативность, в последних пяти очных встречах забивалось три и более мяча, в 4 матчах из последних 5 заходил вариант с «ОЗ-да».

Pin-Up.ru предлагает 2.41 на комбинированную ставку «ТБ 2,5 и ОЗ-да».

Где можно посмотреть трансляцию?

Матч «Удинезе» – «Ювентус» можно будет посмотреть на телеканале «Матч Футбол 1», а также на сайте Sportbox.ru. Трансляция начнется 21 августа в 19:25.