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«Уфа» – «Крылья Советов» прогнозы на матч: 26 августа 2021 года - Betting Insider

автор Николай Караман

26 августа в 16:30 (МСК) «Уфа» дома примет «Крылья Советов». Встреча состоится в рамках 6-тура РПЛ. Аналитики Pin-Up.ru дают следующие котировки на исход:

  • победа «Уфы» – 2.80;
  • победа «Крыльев Советов» – 2.87;
  • ничья – 3.16.

Наиболее актуальные прогнозы и ставки на этот матч вы можете найти на специальной странице матча на сайте Betting Insider.

«Уфа»: форма, ставки и прогноз

«Уфа» здорово начала сезон. При сумасшедшем календаре на старте она умудрилась набрать 5 очков в 5 матчах. Причем отбирать очки уфимцам получалось у «Локомотива» и «Зенита». К слову, «Уфа» стала первым клубом, который смог сыграть вничью с «Зенитом» в этом сезоне.  

«Уфе» вполне по силам обыграть «Крылья Советов» дома. Так что почему бы не замахнуться и на 3 очка.

В матче с «Крыльями» «Уфе» не сможет помочь Табидзе. Узнать предварительный состав уфимцев вы можете здесь.

На «Уфу» ставят не очень много пользователей, но новичок портала Noname55 коротко и ясно объяснил, почему он будет отталкиваться от «Уфы»:

Но можно взять не просто , но и фору (0) хозяев поля. Pin-Up.ru оценивает такую ставку коэффициентом 1.9.

«Крылья Советов»: форма, ставки и прогноз

А вот «Крылья» стартовали совсем не так, как от них ожидали – с трех поражений подряд. Однако после самарцы сыграли вничью с «Рубином» и обыграли «Сочи». Так что совсем плохой ситуацию у «Крыльев» сейчас назвать нельзя.

«Крылья» находятся на предпоследнем месте в РПЛ, и очки им в любом случае нужны. Проиграть еще раз значит сделать два шага назад.

Против «Уфы» из-за травмы не сможет сыграть Прищеба и Якуба. Узнать предварительный «Крыльев» вы можете здесь.

50% ставок идут на победу «Крыльев». Артём Екимцев уверен, что за победой над «Сочи» последует успех в матче с «Уфой».

Коэффициент 4.52 Pin-Up.ru дает на то, что «Крылья» забьют в обоих таймах. Самарцы еще ни разу в сезоне не забивали больше одного гола, но рано или поздно это ведь должно произойти.

«Уфа» – «Крылья Советов»: счет в последних матчах

В четырех последних матчах «Уфы» проходила ставка «Обе забьют». Повторить ее в предстоящей игре можно в Pin-Up.ru за коэффициент 1.94.

«Уфа» – «Крылья Советов»: статистика личных встреч

Команды встречались в последних раз друг с другом в 2019 году, и тогда «Уфа» выиграла со счетом 1:0. Поставить на аналогичный точный счет в предстоящей игре в Pin-Up.ru можно за коэффициент 7.1.

Где посмотреть онлайн-трансляцию игры?

В прямом эфире трансляцию матча «Уфа» – «Крылья Советов» покажет телеканал «Матч Премьер». Стоимость месячной подписки на канал составляет 299 рублей. Также посмотреть игру могут зарегистрированные клиенты БК «Винлайн». 

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