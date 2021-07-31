«Урал» – «Нижний Новгород» прогнозы на матч: 1 августа 2021 года - Betting Insider

1 августа в 17:30 (МСК) «Урал» дома сыграет с ФК «Нижний Новгород». Встреча состоится в рамках второго тура РПЛ сезона 2021/22. Аналитики Pin-Up.ru дают следующие котировки на исход:

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«Урал»: форма, ставки и прогноз

«Урал» в прошедшем сезоне РПЛ 2020/21 года занял 12 место, набрав 34 очка. От зоны вылета уральскую команду отделили 12 очков. Екатеринбургская команда стала рекордсменом в минувшем сезоне по количеству ничейных исходов: 13 из 30 матчей.

В стартовом туре Чемпионата России уральская команда в домашнем матче крупно проиграла «Краснодару» (0:3). Хотя могли выйти вперед еще в конце первого тайма, на 48 минуте не реализовал пенальти Бикфалви, голкипер соперника потащил мяч. На второй тайм уральцев не хватило и они пропустили три безответных мяча.

«Уралу» из-за повреждений не смогут помочь: Гаджимурадов и Емельянов . Ознакомиться с предварительным составом команды вы можете здесь.

В победу «Урала» верят 26% пользователей нашего сайта. Один из капперов нашего сайта Валерий Непомнящий делает ставку на победу «Урала», аргументируя ее тем, что это более опытная команда и имеет плюсовой фактор домашнего поля:

Победу «Урала» эксперты Pin-Up.ru оценивают коэффициентом 2.06. Хороший кэф дают на событие Ф1 (0) за 1.45 – неплохой вариант зарядить событие в ваш экспресс.

«Нижний Новгород»: форма, ставки и прогноз

Нижегородцы в прошлом сезоне ФНЛ заняли третье место. И вышли в РПЛ без стыков из-за того, что «Оренбургу» не дали лицензию на участие в Премьер-лиге.

В первом туре Чемпионата России нижегородцы в домашнем матче победили с минимальным счетом «Сочи» (1:0). Победный гол забил Горбунов, на 68 минуте матча. В целом, по наличию моментов сочинцы смотрелись посолиднее. При большем владении мячом (58% на 42%) и ударов по воротам (9 на 4), сочинцы не смогли реализовать это в положительный результат.

Состав нижегородцев довольно молодой, много игроков возрастом до 25 лет. Из опытных ветеранов можно отметить Сапету, который имеет хороший опыт выступления в РПЛ. Ознакомиться с предварительным составом команды вы можете здесь.

В победу «Нижнего Новгорода» верят большинство наших пользователей, а именно 46%. Один из капперов нашего сайта с ником NataLi делает ставку на победу или ничью нижегородцев, аргументируя ее тем, что команда Кержакова неплохо готова к сезону.

Победу «Нижнего Новгорода» эксперты Pin-Up.ru оценивают коэффициентом 4.06. Неплохой кэф дают на X2 за 1.77.

«Урал» – «Нижний Новгород»: счет в последних матчах

«Урал» и «Нижний Новгород» за последние свои четыре игры, не пробивали тотал больше трех голов. Да и в трех матчах из восьми было 3 гола за игру. На ТМ (3) дают хороший кэф в Pin-Up.ru, за 1.39.

«Урал» – «Нижний Новгород»: статистика личных встреч

За последние пять лет в очных встречах команды встречались только один раз. В том матче забрал победу в дополнительное время кубкового матча «Урал» (2:0). Матч проходил 31 октября 2018 года, тогда по голу записали на свой счет: Димитров и Евсеев.

«Нижний Новгород» хоть и проиграл матч уральской команде, но основное время была ничья. Хороший кэф дают на событие Ф2 (1) за 1.43.

Где посмотреть онлайн-трансляцию игры?

В прямом эфире трансляцию матча «Нижний Новгород» – «Сочи» покажет телеканал «Матч Премьер». Начало трансляции в 17:25 по мск. Трансляцию можно приобрести за 149 рублей. До начала игры будут показывать предматчевый обзор команд.

Автор прогноза: Денис Антипов