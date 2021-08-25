«Урал» – «Ростов» прогноз на матч: 27 августа 2021 года - Betting Insider

27 августа в 16:30 (МСК) «Урал» у себя дома примет «Ростов». Встреча будет проходить в рамках шестого тура российской Премьер-Лиги на стадионе «Екатеринбург Арена». Аналитики Winline.ru дают следующие котировки на исход:

Наиболее актуальные прогнозы и ставки на этот матч вы можете найти на специальной странице матча на сайте Betting Insider.

«Урал»: форма, ставки и прогноз

Команда из Екатеринбурга выглядела очень уныло на старте первенства и было непонятно, как уральская команда собирается играть в этом сезоне под руководством Матвеева. Хватило всего лишь трёх туров, чтобы он покинул пост главного тренера, но у Шалимова, занявшего его место, дела идут не лучше. Хотя, когда приходит новый тренер, команда чувствует себя раскрепощённо и уверенно. Видно, что работы у Шалимова непочатый край, но пока главное для «Урала» не сдаваться до начала игры.

С составом у «Урала» есть определённые проблемы. Но это не тяжёлые повреждения, а дисциплинарные взыскания или не серьёзные травмы. Повреждение у Романа Емельянова и дисквалифицирован Эрик Бикфалви. Узнать предварительный состав команды на матч с «Ростовом» вы можете здесь.

Среди наших капперов есть те, кто считает, что в этом мачте в любом случает «Урал» без очков не останется. Роман Чирков1 верит в уральский клуб:

«Урал» сейчас не способен противопоставить практические ничего любой команде РПЛ. Если «Ростов» будет очень медленным на поле и просто катать мяч, то игра может вполне закончиться 0-0. Если поставить на такой счёт, Winline.ru готов увеличить ваш выигрыш в 6,6 раз.

«Ростов»: форма, ставки и прогноз

В «Ростове» похожая ситуация, как и в «Урале», но если в Шалимове не так много уверенности что он сможет поднять свою команду на качественно новый уровень, то в Семине почему-то такая уверенность есть. И это не только по причине предыдущих заслуг Юрия Павловича, но и подбора игроков, которыми обладает «Ростов». Пока дела идут не лучшим образом, но матч против «Урала» как никогда прекрасный случай чтобы прервать серию неудач на старте чемпионата.

С составом у «Ростова» есть определенные проблемы. Но все основные футболисты здоровы и готовы дать бой в Екатеринбурге. Под вопросом выступление только Али Соу и Александра Долгова. Узнать предварительный состав команды на матч с «Уралом» вы можете здесь.

Пользователь Артём Екимцев не сомневается, что в этом поединке «Ростов» одержит победу и будет постепенно выбираться со дна турнирной таблицы:

Вполне возможно, что «Ростов» прорвет и здесь не зазорно будет поставить на ИТБ2 (1.5). Winline.ru дает коэффициент 2.55 на это событие.

«Урал» – «Ростов»: счет в последних матчах

Команды стартовали в чемпионате ни шатко ни валко. У обоих коллективов проблемы с игрой и настроем. Пришли новые главные тренеры и время на перестройку безусловно нужно. В этом поединке будет борьба характеров, потому как на данный момент команды могут победить только за счет этого.

Аналитики Winline.ru предлагают сделать ставку на то что обе команды в этом поединке забьют. Букмекерская контора дает на этот исход коэффициент 2.08.

«Урал» – «Ростов»: статистика личных встреч

Команды попеременно выигрывают друг у друга, при этом любят играть и результативные ничьи. Учитывая, что на данный момент команды в тяжелом психологическом состояние, есть вероятность, что и «Урал», и «Ростов» будут играть исключительно от обороны на результат, чтобы набрать три очка в жизненно важном поединке:

Очень неплохим вариантом видится исход, что в последним в этом матче забьет «Ростов». Winline.ru предлагает небольшой коэффициент 1.82, зато вероятность весьма высокая.

Где посмотреть онлайн-трансляцию игры?

Посмотреть матч «Урал» - «Ростов» можно будет на канале «Матч! Премьер», который принадлежит субхолдингу «Матч». Трансляция также будет доступна на официальном сайте «Матч ТВ».