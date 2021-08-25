«Верона» – «Интер» прогнозы на матч: 27 августа 2021 года - Betting Insider

27 августа в 21:45 (МСК) «Верона» на домашней арене сыграет с «Интером». Встреча состоится в рамках второго тура Чемпионата Италии. Аналитики Pin-Up.ru дают следующие котировки на исход:

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«Верона»: форма, ставки и прогноз

«Верона» в прошлом сезоне Серии А заняла десятую строчку, расположившись тем самым на самом экваторе турнирной таблицы. До еврокубков было далековато (17 очков), да и от зоны вылета был отрыв приличный (12 очков). Команда из Вероны смазала концовку чемпионата, не выиграв ни в одной из последних девяти игр, при пяти поражениях и четырех ничейных результатах. В последнем туре прошедшего Чемпионата Италии «Верона» отобрала очки в гостях у «Наполи», сыграв вничью (1:1), тем самым оставив их за бортом Лиги Чемпионов и дав дорогу туда «Ювентусу».

Стартовый тур Серии А для «Вероны» стал неудачным: домашнее поражение от «Сассуоло» (2:3). Пропустив в первом тайме на 32 минуте хозяева не смогли в первом тайме ничего противопоставить сопернику, а наоборот лишились игрока на поле: на 46 минуте был удален за фол Велозу. Гости, выйдя с перерыва, почти сразу же забили еще один мяч. Все же хозяева интригу в игре оставили, откветав один мяч с пенальти, но «Сассуоло» вновь упрочила через короткое время преимущество и на последних минутах игры хозяева вновь приблизились к ничейному счету, но отыграться не удалось. В составе «Вероны» голевым дублем отличился Цакканьи.

Велозу из-за красной карточки в первом туре матч пропускает. Узнать предварительный состав «Вероны» вы можете здесь.

На победу веронской команды наши пользователи прогнозов не сделали, а вот на ничью оставили 3% прогнозов.

На победу «Вероны» в БК Pin-Up.ru дают кэф 5.20. Хороший кэф дают на событие 1X вы можете поставить на него за 2.35.

«Интер»: форма, ставки и прогноз

«Интер» в прошлом сезоне Чемпионата Италии прервал гегемонию «Ювентуса», который до этого становился чемпионом девять раз подряд. Причем сделал это очень уверенно, оторвавшись от ближайшего преследователя «Ювентуса» на 12 очков. Миланская оборона стала самой надежной в прошедшем сезоне и пропустила всего лишь 35 голов в 38 играх. При этом показатель забитых голов тоже весьма неплохой (89 голов), на один меньше чем у «Аталанты».

Нынешний сезон клуб из Милана начал с уверенной, разгромной домашней победы над «Дженоа» (4:0). Еще в первые 14 минут игры миланцы отправили в ворота соперника два мяча: сначала отличился Шкриньяр на шестой минуте, после чего Чалханоглу на четырнадцатой. Создав это преимущество в начале игры хозяева долгое время не могли поразить вновь ворота соперника, создав приличное количество голевых моментов и удалось забить только на 74 и 87 минуте, авторами голов стали: Видаль и Джеко.

«Милану» не смогут помочь команде в предстоящей игре из-за различных проблем со здоровьем: Гальярдини, Санчес и Эриксен. Узнать предварительный состав миланской команды вы можете здесь.

На победу миланцев наши капперы оставили 31% прогнозов. А вот на Ф2 (0) оставили большинство прогнозов, а именно 51%. Один из пользователей сайта с ником ̳̿͟͞Y̳̳̿̿͟͟͞͞b̳̳̿̿͟͟͞͞i̳̳̿̿͟͟͞͞t̳̳̿̿͟͟͞͞y̳̳̿̿͟͟͞͞y̳̳̿̿͟͟͞͞V̳̳̿̿͟͟͞͞o̳̳̿̿͟͟͞͞i̳̳̿̿͟͟͞͞n̳̿͟͞ делает прогноз на Ф2 (0), считая, что можно смело можно сделать такую ставку ввиду прекрасной формы миланцев и исходя из результатов их очных встреч.

Победу команды из Милана эксперты Pin-Up.ru оценивают коэффициентом 1.60. А вот на Ф2 (0) дают кэф 1.24 – хороший вариант зарядить событие в ваш экспресс.

«Верона» - «Интер»: счет в последних матчах

У «Вероны» и «Интера» в последних восьми матчах на двоих лишь в двух было меньше трех голов. Pin-Up.ru предлагает неплохой кэф 1.59 на ТБ (2,5).

Миланская команда забивала в четырех последних играх, минимум два гола в каждой встрече. Здесь можно зарядить на то, что миланцы забьют два гола и более. Pin-Up.ru предлагает кэф 1.56 на событие «ИТБ (1,5)».

«Верона» - «Интер»: статистика личных встреч

«Верона» за последние четыре игры с «Интером» проигрывала трижды, но ни разу более чем в один мяч. На Ф1 (1,5) дают неплохой кэф в Pin-Up.ru, за 1.52.

В последних четырех очных играх между командами из Вероны и Милана, в трех обе команды отличались. На то, что обе команды забьют дают отличный кэф в Pin-Up.ru, за 1.63.

Где посмотреть онлайн-трансляцию игры?

В прямом эфире трансляцию матча «Верона» – «Интер» покажет телеканал «Матч ТВ». Начало трансляции в 21:40 по мск. Трансляция также будет доступна на официальном сайте канала, в разделе «эфир». До начала игры будут показывать предматчевый обзор команд.