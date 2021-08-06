«Веэн» – «Боруссия» Д прогнозы на матч: 7 августа 2021 года – Betting Insider

7 августа в 21:45 (МСК) «Веэн» сыграет на своем поле в Висбадене с дортмундской «Боруссией». Встреча состоится в рамках первого раунда Кубка Германии. Аналитики Pin-Up.ru дают следующие котировки на исход матча:

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«Веэн»: форма, ставки, прогноз

«Веэн» – клуб, представляющий третий дивизион немецкого футбола. За всю свою историю висбаденцы ни разу не поднимались в элиту чемпионата Германии и довольствовались редкими вылазками во вторую Бундеслигу.

В прошлом розыгрыше третьей лиги клуб занял шестое место. В нынешнем сезоне «Веэн» провел уже две официальные встречи, обе завершив нулевой ничьей.

В последних пяти розыгрышах Кубка Германии висбаденцы трижды преодолевали первую стадию соревнований, а высшим достижением клуба является четвертьфинал в сезоне 2008/2009.

Стоит также отметить, что лишь однажды в семи последних матчах национального Кубка «Веэн» проиграл с крупным счетом – в сезоне 2018/2019 «Гамбургу» (0:3).

Победа хозяев идет за 15, однако это вариант кажется очень рискованным даже, если дортмундцы выйдут в неоптимальном составе. А вот фору «Веэна» +2,5 можно попробовать за 1.56.

«Боруссия» Д: форма, ставки, прогноз

«Боруссия» Д является одним из главных фаворитов и действующим обладателем Кубка Германии. Всего за последние 10 сезонов дортмундцы выигрывали этот трофей трижды и еще столько же выходили в финал.

Матч с «Веэном» будет для команды Марко Розе первым официальным в сезоне. В это межсезонье «Боруссия» провела четыре товарищеские встречи, в которых по два раза выиграла и проиграла.

В последние сезоны дортмундцы уверенно проходили первый раунд Кубка Германии. В предыдущих пяти розыгрышах команда пропустила всего один мяч от соперников по первому раунду, трижды «Боруссия» выигрывала на этой стадии турнира с разницей три и более мяча.

Поставить на уверенную победу Дормунда с форой -2 можно за 1,84. По основной линии победа «Боруссии» идет за 1.2.

Transfermarkt сообщает, что встречу пропустят Юлиан Брандт, Рафаэль Геррейру и Тома Менье. Под вопросом участие в матче основного защитника клуба Матса Хуммельса.

Предварительные составы на игру можно посмотреть здесь.

«Веэн» – «Боруссия» Д: счет в последних матчах

В последних пяти встречах «Боруссия» четырежды забивал два и более мяча. Учитывая данное обстоятельство, можно попробовать поставить на общий тотал матча ТБ 2,5 за 1.35. Кэф не слишком большой, но можно попробовать взять его в экспресс.

Говоря о личных встречах, стоит отметить, что в официальных матчах клубы встречались лишь один раз. В сезоне-2000/2001 в рамках Кубка Германии дортмундцы одержали выездную победу, сломив сопротивление «Веэна» в овертайме (0:1, основное время – 0:0).

Где можно посмотреть трансляцию?

Прямую трансляцию матч «Веэн» - «Боруссия» Д покажет телеканал «Матч! ФУТБОЛ 3». Трансляция начнется в 21:30, начало самой встречи – в 21:45.