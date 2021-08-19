«Вулверхэмптон» ─ «Тоттенхэм»: прогноз на матч второго тура Английской Премьер-Лиги

22 Августа в 16:00 (МСК) состоится матч второго тура, в котором «Вулверхэмптон» на своем поле примет лондонский «Тоттенхэм».

Аналитики Pin-Up дают следующие котировки на исход победителя данного противостояния:

Победа «Вулверхэмптона» ─ 3.51;

Ничейный результат ─ 3.56;

Победа «Тоттенхэма» ─ 2.35

Наиболее актуальные прогнозы и ставки вы можете найти на этой странице.

«Вулверхэмптон»: форма, ставки и прогноз

Сезон Английской Премьер-Лиги начался для данного коллектива не лучшим образом: поражение в первом туре от «Лестера» (1:0). «Волки» за последние несколько лет сумели обрести статус достаточно хорошей команды АПЛ. Однако прошлый сезон у данного клуба явно не задался. За последние пять матчей в рамках Английской Премьер-Лиги «Вулверхэмптон» сумел выиграть лишь одну игру («Брайтон», 2:1). Оставшиеся четыре игры клуб проиграл.

В конце прошлого сезона в стане «волков» произошло важное изменение: было принято решение сменить главного тренера команды. Данное изменение неудивительно, поскольку за результат команды целиком и полностью несет ответственность главный тренер, а как мы выяснили, результаты «Вулверхэмптона» оставляли желать лучшего.

Тем не менее, уже бывший главный тренер «волков» долго без работы не оставался. Сегодняшний соперник ─ «Тоттенхэм» подписал контракт с португальским наставником.

Именно этот аспект особенно «подогревает» интригу в данном противостоянии. «Вулверхэмптон» наверняка опасается играть против своего бывшего тренера, который, как известно, достаточно неплох в психологии футболистов, а также прекрасно разбирается в вопросах тактического характера.

По всей видимости, наши пользователи также считают «волков» не конкурентом «Тоттенхэму». Никто из наших пользователей не рискнул взять чистую победу «Вулверхэмптона». В то время как в пользу «шпор» склоняются 90% нашей аудитории.

Интересный прогноз предлагает каппер с ником almazfffa:

Такое мнение вполне имеет место быть и вот почему:

«Вулверхэмптон» проиграл дебютный матч нынешнего сезона. Очки команде нужны, что называется, «кровь из носа».

«Тоттенхэм» в свою очередь, несмотря на победу в матче против «горожан», все же не выглядит столь убедительным. Нуну Санту предстоит еще много работы, чтобы сделать «шпор» поистине стабильной командой.

Кстати, Pin-Up предлагает на победу «Вулверхэмптона» коэффициент 3.51, а на то, что «волки» не проиграют данное противостояние коэффициент 1.62.

Есть также любопытная ставка на фору. Фора (0) «Вулверхэмптона» аналитиками Pin-Up оценивается коэффициентом 2.37.

«Тоттенхэм»: форма, ставки и прогноз

Руководство лондонской команды крайне амбициозно. Недаром перед каждым сезоном ставятся самые высокие задачи. Этот год не стал исключением.

Прошлый сезон АПЛ «Тоттенхэм» начал очень хорошо. Долгое время «шпоры» находились в той коалиции команд, которая возглавляла турнирную таблицу. Однако примерно к середине сезона результаты клуба резко стали ухудшаться. Пропала магия Харри Кейна и Сона, в защите появилось больше ошибок. В конечном итоге, «Тоттенхэм» выпал из борьбы за чемпионскую гонку. Более того, команда лишилась каких-либо шансов на борьбу за медали АПЛ.

Конечно, амбициозное руководство не могло с равнодушием отнестись ко всему этому. В результате, был уволен Жозе Моуриньо. Сезон доигрывал второй тренер команды. Как вы понимаете, значимых результатов у него добиться не получилось.

В новый сезон Английской Премьер-Лиги «Тоттенхэм» вступил с новым тренером. Нуну Санту сумел переиграть в дебютной игре Пепа Гвардиолу.

Эта победа особенно значима по двум пунктам:

Во-первых, «Тоттенхэм» никак не усилился перед сезоном. Боссы клуба хоть и амбициозны, но, тем не менее, не стали выделять большие финансовые средства на текущее трансферное окно. Более того, существует весьма большая вероятность, что команду покинет главная звезда ─ Харри Кейн. В такой обстановке очень сложно было предполагать, что получится выиграть у «Манчестер Сити», который, к слову, усилился рядом футболистов;

Во-вторых, новый тренер. Старт сезона, новый тренер ─ это все те факторы, которые оказывают большую роль на результат команды. Поэтому начать сезон с победы над действующим чемпионом более чем значимое достижение для «шпор».

«Тоттенхэм» уже не проигрывает в Английской Премьер-Лиги на протяжении семи матчей (5 побед, 2 ничейных результата). Последнее поражение «шпоры» получили от «Астон Виллы» (1:2).

Наши пользователи считают «Тоттенхэм» явным фаворитом данного матча (90% пользователей). Например, Ильмир Едиханов, ставит на чистую победу «шпор»:

К сожалению, пользователь никак не обосновывает свою позицию. Однако путем тех рассуждений, которые мы провели выше, не согласиться с каппером достаточно сложно.

Аналитики Pin-Up оценивают победу «Тоттенхэма» коэффициентом 2.35.

Заиграть ставку фора «Тоттенхэма» (-1) в БК Pin-Up вы сможете за коэффициент 3.61.

«Вулверхэмптон» - «Тоттенхэм»: последние матчи команд

Учитывая, атакующий потенциал обеих команд, можно воспользоваться ставкой «тотал больше 2.5». На Pin-Up данное событие оценивают в коэффициент 2.27.

Если вы думаете, что данный матч завершится малым количеством голов, то аналитики Pin-Up предлагают ставку «тотал меньше 2.5» за коэффициент 1.66.

«Вулверхэмптон» - «Тоттенхэм»: очные встречи

В очных матчах команды довольно часто отличаются обоюдным взятием ворот соперника.

Ставка «обе забьют – да» на Pin-Up оценивается коэффициентом 1.95.

Для любителей оригинальных ставок предлагаем следующее событие: «Ничья + Тотал больше 1.5». На Pin-Up такой исход расценивается коэффициентом 4.54.

Так же нельзя не отметить, что «Вулверхэмптон» практически каждый матч дает бой «Тоттенхэму». Ставка фора «Вулверхэмптона» (1) за коэффициент 1.3 от Pin-Up выглядит весьма перспективной.

Где посмотреть онлайн-трансляцию матча?

Посмотреть матч «Вулверхэмптон» – «Тоттенхэм» можно будет в кабельных сетях, которые имеют договоренность с Okko Sport, а также на официальном сайте платформы https://okko.sport

Автор прогноза: Олег Фролов (fro1ov)