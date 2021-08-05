«Зенит» – «Краснодар» прогнозы на матч: 7 августа 2021 года - Betting Insider

7 августа в 17:00 (МСК) «Зенит» дома сыграет с «Краснодаром». Встреча состоится в рамках третьего тура РПЛ сезона 2021/22. Аналитики Pin-Up.ru дают следующие котировки на исход:

«Зенит»: форма, ставки и прогноз

«Зенит» в прошлом сезоне РПЛ выиграл чемпионат, оторвавшись от второго «Спартака» на 8 баллов. Хорошая результативность (76 голов) и небольшое количество пропущенных мячей (26) поспособствовали этому, по этим показателям команда Семака была лучшая в минувшем сезоне.

В текущем сезоне РПЛ команда Семака стартовала с двух побед и располагается на первой строчке в таблице.

В первом туре питерцы выиграли в гостях у ФК «Химки» (3:1). Пропустив первыми Дзюба и Ко встрепенулись и забили три безответных мяча. Отличились: Азмун, ерохин, Сутормин.

Во втором туре питерская команда обыграла в гостевом матче «Ростов» (4:2). Завладев преимуществом сразу же с начала матча, питерцы отличились в пятиминутном отрезке двумя мячами. Ростовчане пару раз отыгрывали счет до минимальной разницы, но взять очки не получилось. На последних минутах игры Ерохин поставил точку в матче и отметился дублем.

Питерская команда выдает серию из четырех побед подряд и на протяжении 15 матчей питерцы не проигрывают соперникам.

«Зениту» в предстоящей игре не сможет помочь Оздоев, у которого травма колена и Малком, который выступает на Олимпийских играх в Токио в составе сборной Бразилии.

Ознакомиться с предварительными составами команд вы можете здесь.

В победу «Зенита» верят большинство наших капперов, а именно 67%. Один из капперов нашего сайта bl1zzard21 делает ставку на победу «Зенита» с минимум тремя забитыми голами в матче, считая, что питерцы набрали хорошую форму и матч будет с обилием голов.

Победу «Зенита» эксперты Pin-Up.ru оценивают коэффициентом 1.49 – неплохой вариант зарядить событие в ваш экспресс. Хороший кэф дают на событие Ф1 (-1,5) за 2.18.

«Краснодар»: форма, ставки и прогноз

«Краснодар» в прошлом сезоне РПЛ занял десятое место. В команде было много проблем, в особенности из-за травм и болезней долгое время отсутствовали ключевые игроки. Отсюда и такая нестабильная игра и малое количество набранных очков в турнире.

На старте сезона Чемпионата России «Краснодар» в гостях «Урал» (0:3). Открыть счет удалось южанам только во второй половине встречи, на 62 минуте матча отличился Вильена с передачи Кабеллы, на 85 минуте он же оформил дубль, а точку в матче поставил Кордоба, реализовавший 11-метровый удар на 95 минуте игры.

Во втором туре южане на родной арене не смогли ничего противопоставить «Химкам», проиграв им (0:1). Забей пенальти Клаэссон на 15 минуте матча игра бы могла пойти совершенно в другом ключе. А по итогу пропустили во второй половине встречи на 63 минуте и отыграться не смогли, хотя было несколько хороших моментов для этого.

У «Краснодара» травмирован Вандерсон, который не сможет помочь в матче. Ознакомиться с предварительными составом команды вы можете здесь.

В победу «Краснодара» верят 1% наших пользователей сайта.

Победу «Краснодара» эксперты Pin-Up.ru оценивают коэффициентом 7.07. «Жирный» кэф дают на X2 за 2.67.

«Зенит» – «Краснодар»: счет в последних матчах

«Зенит» последние четыре игры выиграл с разницей в два мяча и больше. А «Краснодар» из четырех игр выиграл только в одной. Можно здесь зарядить на Ф1 (-1) за кэф 1.69.

«Зенит» – «Краснодар»: статистика личных встреч

У «Краснодара» и «Зенита» во всех пяти последних сыгранных очных встречах было минимум 2 гола за время матча, а в четырех из них более двух мячей. Pin-Up.ru предлагает неплохой кэф 1.53 на событие «ТБ (2,5)».

«Зенит» и «Краснодар» на протяжении пяти очных противостояний отличались оба в матче. Можно поставить в Pin-Up.ru на Обе команды забьют за 1.66.

Где посмотреть онлайн-трансляцию игры?

В прямом эфире трансляцию матча «Зенит» – «Краснодар» покажет телеканал «Матч ТВ». Начало трансляции в 16:30 по мск. Трансляция также будет доступна на официальном сайте канала, в разделе «эфир». До начала игры будут показывать предматчевый обзор команд.

Автор прогноза: Денис Антипов