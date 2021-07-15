«Зенит» – «Локомотив» прогнозы на матч: 17 июля 2021 года – Betting Insider

17 июля в 19:00 «Зенит» и «Локомотив» сыграют между собой в рамках Суперкубка России. Встреча состоится в Калининграде. Главным арбитром этой встречи будет Павел Кукуян из Сочи. Напомним, что «Зенит» – стал чемпионом России в прошлом сезоне, а «Локомотив» стал обладателем Кубка России.

Согласно решения областной администрации, стадион будет разрешено заполнить неполностью: лишь 70% болельщиков смогут посетить этот матч. Вместимость «Калининград Арены» – 35 016 человек.

БК BetBoom.ru дает следующие котировки на исход:

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«Зенит»: форма, ставки и прогноз

В преддверии матча за Суперкубок, «Зенит» провел 3 товарищеских матча, сыграв вничью с «Шальке» (0:0) и «Вердером» (2:2), а также обыграв «Карлсруэ» (3:1). Из наиболее значимых трансферов можно выделить уход вратаря Андрея Лунева, который в статусе свободного агента перешел в «Байер».

За «Зенит» в этом матче точно не сыграет Вильмар Барриос, принявший участие в Кубке Америки. Приезд игрока ожидается к матчу первого тура, в котором питерский клуб сыграет с «Химками». Также неизвестна дальнейшая судьба Юрия Жиркова, у которого истек срок действия контракта. По данным СМИ, клуб предложил защитнику продлить контракт, либо получить иную должность в клубе.

Кроме того, Жирков сыграл на Евро-2020 лишь 42 минуты в стартовом матче против Бельгии, после чего был заменен из-за травмы.

На победу «Зенита» дают кэф 1.61. На то, что питерцы обыграют соперника с разницей в 2 мяча и больше – 2.67.

«Локомотив»: форма, ставки и прогноз

«Локомотив, в сравнении с «Зенитом», провел больше товарищеских матчей: 8. Команда Марко Николича в них одержала 4 победы, дважды проиграв и дважды сыграв вничью. В 7 из 8 этих матчей «железнодорожники» забивали как минимум один раз. ИТ «Локомотива» Больше (0,5) идет с кэфом 1.65.

Из трансферов можно выделить уход в качестве свободных агентов Кверквелии, Эдера, Игнатьева и Чорлуки. Кроме того, Максим Мухин бы продан в ЦСКА.

На победу «Локомотива» дают кэф 5.75. На то, что московский клуб не проиграет, БК BetBoom дает коэффициент 2.25.

«Зенит – «Локомотив»: счет в последних матчах

В 3 из 5 последних матчей «Зенит» забивал минимум 2 гола. Кэф на то, что питерский клуб забьет как минимум дважды – 1.69. Кроме того, в 3 из 5 последних матчей и «Зенита» и «Локомотива» сыграла ставка ОЗ: Да. Кэф на данный исход в этом матче – 1.86.

«Зенит» – «Локомотив»: очные встречи





«Локомотив» всего лишь раз за последние 5 матчей обыграл «Зенит». Дважды была зафиксирована ничья, и дважды «Локомотив» проиграл. Причем поражение со счетом 1:2 было в матче за Суперкубок, который состоялся в прошлом году в Москве, на стадионе ЦСКА. А последняя победа «Зенита» была совсем недавно: 2 мая, в рамках 28 тура РПЛ.



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