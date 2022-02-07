Экспресс на АПЛ за 6.27! Сыграют ставки на команды Лэмпарда, Рангника и Артеты?

Несмотря на будние дни, нас ждут много топовых матчей: в АПЛ будет сыгран 24 тур. Уже завтра пройдут первые игры.

⏰ 08.02, 22:45

(2.62) «Ньюкасл» – «Эвертон» (2.75)

Прогноз от редактора BI Данилы Карзанова. По его мнению, лучше ставить на голы в этом матче с кэфом 1.73. Ставка сыграла в 4 последних гостевых матчах «Эвертона»!

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⏰ 08.02, 23:00

(5.85) «Бернли» – «МЮ» (1.61)

По мнению редактора BI Николая Караман, «МЮ» уверенно обыграет аутсайдера АПЛ и закрепиться в зоне ЛЧ. Он ставит на фору с кэфом 2.06!

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⏰ 10.02, 22:45

(2.62) «Вулверхэмптон» – «Арсенал» (2.75)

Каппер fro1ov предполагает, что «Арсенал» не сможет набрать очки в игре против «волков». Он ставит по тренду, который сыграл в 4 из 5 последних очных матчей! Кэф – 1.76!

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Итоговый кэф – 6.27!