«ПСЖ», «Сити» и «Бавария» – в топ-3 на победу в Лиге чемпионов! Букмекеры оценили, кто выиграет ЛЧ в сезоне 2021/22
26 августа прошла жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов. Фавориты на победу в этом сезоне – «Сити» и «ПСЖ», они сыграют в группе А вместе с «Лейпцигом» и «Брюгге».
«Зенит» попал в третью корзину при жеребьевке. Команда Семака будет играть в группе H против «Челси», «Ювентуса» и «Мальме». Украинский «Шахтер» попал в группу D, а киевское «Динамо» сыграет в группе E.
Групповой этап ЛЧ-2021/22
- Группа A: «Манчестер Сити», «ПСЖ», «РБ Лейпциг», «Брюгге»;
- Группа B: «Атлетико», «Ливерпуль», «Порту», «Милан»;
- Группа C: «Спортинг», «Боруссия» Дортмунд, «Аякс», «Бешикташ»;
- Группа D: «Интер», «Реал», «Шахтер», «Шериф»;
- Группа E: «Бавария», «Барселона», «Бенфика», «Динамо» Киев;
- Группа F: «Вильярреал», «Манчестер Юнайтед», «Аталанта», «Янг Бойз»;
- Группа G: «Лилль», «Севилья», «Зальцбург», «Вольфсбург»;
- Группа H: «Челси», «Ювентус», «Зенит», «Мальме».
После жеребьевки букмекеры спрогнозировали, кто выиграет ЛЧ в этом году. Фаворит – «ПСЖ» (4.40). Следом идут «Ман Сити» (4.70) и «Бавария» (8.50). Победа действующего обладателя кубка «Челси» также оценивается кэфом 8.50.
Обладатель ЛЧ-2021/22 (топ-10):
- «ПСЖ» – 4.40;
- «Ман Сити» – 4.70;
- «Бавария» – 8.50;
- «Челси» – 8.50;
- «Ливерпуль» – 11.00;
- «МЮ» – 12.00;
- «Реал» – 14.00;
- «Ювентус» – 16.00;
- «Барселона» – 20.00;
- «Атлетико» – 25.00.
Шансы «Зенита» на выход из группы
Победу «Зенита» в ЛЧ букмекеры рассчитывают кэфом 400.00. Кэф на выход петербужцев из группы оценивается в 6.00, у четвертого «Мальме» шансы на выход равны 11.00.