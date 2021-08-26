26 августа прошла жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов. Фавориты на победу в этом сезоне – «Сити» и «ПСЖ», они сыграют в группе А вместе с «Лейпцигом» и «Брюгге».

«Зенит» попал в третью корзину при жеребьевке. Команда Семака будет играть в группе H против «Челси», «Ювентуса» и «Мальме». Украинский «Шахтер» попал в группу D, а киевское «Динамо» сыграет в группе E.

Групповой этап ЛЧ-2021/22

Группа A : «Манчестер Сити», «ПСЖ», «РБ Лейпциг», «Брюгге»;

: «Манчестер Сити», «ПСЖ», «РБ Лейпциг», «Брюгге»; Группа B : «Атлетико», «Ливерпуль», «Порту», «Милан»;

: «Атлетико», «Ливерпуль», «Порту», «Милан»; Группа C : «Спортинг», «Боруссия» Дортмунд, «Аякс», «Бешикташ»;

: «Спортинг», «Боруссия» Дортмунд, «Аякс», «Бешикташ»; Группа D : «Интер», «Реал», «Шахтер», «Шериф»;

: «Интер», «Реал», «Шахтер», «Шериф»; Группа E : «Бавария», «Барселона», «Бенфика», «Динамо» Киев;

: «Бавария», «Барселона», «Бенфика», «Динамо» Киев; Группа F : «Вильярреал», «Манчестер Юнайтед», «Аталанта», «Янг Бойз»;

: «Вильярреал», «Манчестер Юнайтед», «Аталанта», «Янг Бойз»; Группа G : «Лилль», «Севилья», «Зальцбург», «Вольфсбург»;

: «Лилль», «Севилья», «Зальцбург», «Вольфсбург»; Группа H: «Челси», «Ювентус», «Зенит», «Мальме».

После жеребьевки букмекеры спрогнозировали, кто выиграет ЛЧ в этом году. Фаворит – «ПСЖ» (4.40). Следом идут «Ман Сити» (4.70) и «Бавария» (8.50). Победа действующего обладателя кубка «Челси» также оценивается кэфом 8.50.





Обладатель ЛЧ-2021/22 (топ-10):

«ПСЖ» – 4.40 ;

; «Ман Сити» – 4.70 ;

; «Бавария» – 8.50 ;

; «Челси» – 8.50 ;

; «Ливерпуль» – 11.00 ;

; «МЮ» – 12.00 ;

; «Реал» – 14.00 ;

; «Ювентус» – 16.00 ;

; «Барселона» – 20.00 ;

; «Атлетико» – 25.00.

Шансы «Зенита» на выход из группы

Победу «Зенита» в ЛЧ букмекеры рассчитывают кэфом 400.00. Кэф на выход петербужцев из группы оценивается в 6.00, у четвертого «Мальме» шансы на выход равны 11.00.

Как вы думаете, кто выиграет ЛЧ в этом сезоне? Пишите в комментариях!