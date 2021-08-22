24 августа в 22:00 (МСК) ПСВ на домашней арене сыграет с «Бенфикой». Встреча состоится в рамках четвертого раунда квалификации Лиги чемпионов УЕФА, в котором команды проведут второй матч. Аналитики Pin-Up.ru дают следующие котировки на исход:

Победа ПСВ – 2.00;

Победа «Бенфики» – 3.55;

Ничья – 3.45.

Наиболее актуальные прогнозы и ставки на этот матч вы можете найти здесь.

ПСВ: форма, ставки и прогноз

Голландский ПСВ начал свой путь в розыгрыше Лиги Чемпионов сезона 2021/22 со второго раунда квалификации. Где был уверенно обыгран турецкий «Галатасарай» в обоих матчах с общим счетом (7:2).

В третьем раунде квалификации Лиги Чемпионов голландцы сыграли с датским клубом «Мидтьюлланнд», которого в обоих матчах выиграли с общим счетом (4:0).

И уже в заключительном раунде отбора к групповому этапу ЛЧ, в первом матче в гостях ПСВ уступил «Бенфике» (1:2). Португальская команда сделала задел еще первом тайме, отличившись на 10-й и 42-й минуте и казалось, что разгрому не миновать. Но нет, голландцы собрались и вышли после перерыва между таймами очень заряженными, как итог гол уже на 51-й минуте и было несколько хороших моментов для взятия ворот соперника.

В Чемпионате Голландии ПСВ уверенно стартовал, выиграв две игры с общей разницей голов (6:1). В последнем туре был обыгран «Камбюр» (4:1), где по голу на свой счет записали Проппер, Захави, Мадуэке и Боскальи.

Пока под вопросом участие только одного игрока голландцев, это Ледезма, у которого травмировано колено. Ознакомиться с предварительным составом команды вы можете здесь.

На победу ПСВ пользователи нашего сайта оставили 14% прогнозов. Один из пользователей сайта с ником Sergey Furianec делает прогноз на победу голландцев, ссылаясь на лучшую физическую форму команды чем у соперника.





Победу ПСВ эксперты Pin-Up.ru оценивают коэффициентом 2.00. Хороший кэф дают на событие Ф1 (0), вы можете поставить на него за 1.46 – неплохой вариант зарядить событие в ваш экспресс.



«Бенфика»: форма, ставки и прогноз

Португальская «Бенфика» начала розыгрыш Лиги Чемпионов текущего сезона с третьего раунда квалификации, в котором встречались с московским «Спартаком». В первой встрече в гостях португальцы обыграли российскую команду (2:0). В первом тайме команды играли на равных, но вторая половина встречи была полностью под диктовкой португальцев. Как итог: два забитых гола, авторами которых стали Силва и Жилберто.

В ответной игре у себя дома, португальцы с аналогичным счетом обыграли соперника (2:0). И опять португальцы выдали великолепный второй тайм, в котором забили оба гола. Счет открыл на 57 минуте Мариу, а на 92 минуте в свои ворота забил Жиго.

В Чемпионате Португалии «Бенфика» идет без потерь очков и выиграла три игры с общим счетом (6:1), забив в каждой игре по два гола. В последнем из матчей был обыгран в гостях «Жил Висенте» (2:0), но победа далась тяжело, лишь в концовке встречи удалось открыть счет и потом его закрепить. По голу записали на свой счет: Вериссимо и Гримальдо

У «Бенфики» сразу четыре игрока из-за травм не смогут помочь в предстоящей игре. Это: Вертонген, Нуньес, Сеферович, Ферро. Ознакомиться с предварительным составом команды вы можете здесь.

На победу португальской команды капперы нашего сайта оставили большинство прогнозов, а именно 37%.

На победу «Бенфики» в БК Pin-Up.ru дают кэф 3.55. Неплохой кэф дают на X2 за 1.75.

ПСВ – «Бенфика»: счет в последних матчах





У обеих команд в последних трех сыгранных встречах было минимум 2 гола за время матча. Pin-Up.ru предлагает отличный кэф 1.39 на событие «ТБ (2)»



ПСВ – «Бенфика»: статистика личных встреч





«Бенфика» ни разу не проигрывала ПСВ в личных встречах, а в двух из них победила. Неплохой кэф дают Ф2 (1) за 1.39.



Между командами было сыграно три очных игры, в которых в каждой из них обе команды отличались. На то, что обе команды забьют дают отличный кэф в Pin-Up.ru, за 1.63.

Где посмотреть онлайн-трансляцию игры?

В прямом эфире трансляцию матча ПСВ – «Бенфика» покажет телеканал «Матч ТВ». Начало трансляции в 21:45 по мск. Трансляция также будет доступна на официальном сайте канала, в разделе «эфир». До начала игры будут показывать предматчевый обзор команд.

Автор прогноза: Денис Антипов