ПСВ без трудностей обыграет соперника на домашней арене. Прогноз на матч ПСВ – «Мидтьюлланд»

3 августа в 21:00 (МСК) ПСВ в домашнем матче сыграет с «Мидтьюлланд». Встреча состоится в рамках третьего раунда квалификации Лиги чемпионов УЕФА, команды проведут первый матч. Аналитики Pin-Up.ru дают следующие котировки на исход:

Победа ПСВ – 1.39;

Победа «Мидтьюлланд» – 7.80;

Ничья – 4.70.

Наиболее актуальные прогнозы и ставки на этот матч вы можете найти на здесь.

ПСВ: форма, ставки и прогноз

ПСВ свой путь в розыгрыше Лиги Чемпионов сезона 2021/22 начал со второго раунда. В нем был уверенно пройден турецкий «Галатасарай» по сумме двух матчей (7:2). Первый матч в рамках второго раунда квалификации голландская команда проводила на домашней арене, где крупно обыграла турков (5:1). Хет-триком отметился в матче Зехави, а дублем Гетце. У голландцев было по моментам подавляющее преимущество в матче, о чем говорит семь ударов в створ ворот, на один удар турков. Да и во владении мячом приличное преимущество (61% на 49%).

Второй матч закончился победой ПСВ (2:1). Ведя (2:0) по ходу игры, голландцы получили красную карточку и в меньшинстве пропустили гол в последний 10-минутный отрезок матча.

До старта Лиги Чемпионов было сыграно четыре товарищеские игры. В которых добыто три победы и один ничейный результат. За эти четыре игры было забито 17 голов и пропущено 3.

Из-за проблем со здоровьем команде не смогут помочь Ледезма и Ромеро Ознакомиться с предварительным составом команды вы можете здесь.

На победу ПСВ наши капперы оставили большинство прогнозов на сайте, а именно 66%.

Победу команды ПСВ эксперты Pin-Up.ru оценивают коэффициентом 1.39. Хороший кэф дают на событие Ф1 (-1), вы можете поставить на него за 1.58 – неплохой вариант закинуть событие в экспресс ставку.

«Мидтьюлланд»: форма, ставки и прогноз

«Мидтьюлланд» свой путь в Лиге Чемпионов сезона 2021/22 только начал со второго раунда квалификации. В нем он встречался с шотландским «Селтиком», который прошел с трудом.

Первый матч в Шотландии закончился ничейным результатом (1:1), в котором «Селтик» на 39 минуте вышел вперед, а через пять минут лишился игрока на поле и немного подсел в оборону. Во втором тайме на 56 минуте уже гости получили красную карточку и состав уравнялся. Но спустя 10 минут все-таки гости сравняли счет благодаря голу Эвандера.

Второй матч проходил в Дании, он закончился с аналогичным счетом (1:1), после чего было назначено дополнительное время. В начале первого тайма дополнительного времени датчане вышли вперед, ударом в сетку ворот завершил атаку Нвадике.

«Мидтьюлланд» в чемпионате Дании идет на втором месте и провел там три игры, в которых в двух выиграл и в одной проиграл. В последней встрече была одержана гостевая победа (2:0) над клубом «Виборг».

Датской команде из-за проблем со здоровьем не смогут помочь Андерсон и Исаксен. Ознакомиться с предварительным составом команды вы можете здесь.

На победу «Мидтьюлланда» наши капперы сделали 16% прогнозов от общего их количества.

На победу датского клуба «Мидтьюлланд» в БК Pin-Up.ru дают кэф 7.80. Неплохой кэф дают на X2 за 2.87

ПСВ – «Мидтьюлланд»: счет в последних матчах





ПСВ и «Мидтьюлланд» в последних трех матчах отличались в каждом. На то, что обе команды забьют дают хороший кэф в Pin-Up.ru, за 1.91.



У ПСВ в трех последних сыгранных встречах только один раз было забито больше трех голов. А у «Мидтьюлланда» в последних трех играх ни в одном не было больше трех голов. Pin-Up.ru предлагает кэф 1.43 на ТМ (2).

Учитывая трехматчевую победную серию датчан и крупной победы более чем в два мяча голландцев, которая была лишь один раз за три игры, можно зарядить на Ф2 (2) за кэф 1.34

Очных встреч у команд за футбольную историю последних пяти лет не было.

Где посмотреть онлайн-трансляцию игры?

Из букмекеров транслировать матч будет БК «Париматч». Чтобы смотреть трансляции в «Париматч», нужно иметь верифицированный счет в данной БК.

Автор прогноза: Денис Антипов