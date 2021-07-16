«ПСЖ» продолжает укомплектовывать свой состав: одним из приобретений стал приход в команду защитника сборной Испании Серхио Рамоса, который перешел в парижский клуб на правах свободного агента. Контракт подписан до 30 июня 2023 года.

Рамос провел в «Реале» 19 сезонов, и в 5 из них он забивал 5 и более голов. Наиболее результативным стал сезон-2019/20, в котором защитнику удалось отличиться 11 раз, причем 6 голов были забиты с пенальти. Этот сезон стал первым для «Реала» без Роналду, который был пенальтистом команды.

Забьет ли Рамос 5 и более голов в нынешнем сезоне Лиги 1?

Да – 3.55 ;

; Нет – 1.25.

В «ПСЖ» пенальти исполняет кто-то из троицы Мбаппе-Икарди-Неймар.

Сможет ли Рамос выиграть борьбу за право пробития пенальти? Напишите свое мнение в комментариях!