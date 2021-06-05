Рамос намерен покинуть «Реал» из-за трансфера Мбаппе. Главный претендент на защитника – топ-клуб Серии А

По данным AS, Рамос готов уйти из «Реала» после ссоры с президентом клуба Флорентино Пересом.

Контракт капитана истекает 30 июня, и переговоры по контракту уже зашли в тупик из-за любого продления.

Однако напряженность усилилась, когда Перес предложил сократить зарплату игроков на десять процентов.

35-летний Рамос считал, что это было сделано для того, чтобы помочь финансировать трансфер Килиана Мбаппе.

Центральный защитник также был исключен из рекламных акций для нового комплекта на следующий сезон.

Кэфы на переход Рамоса в другой клуб:

«Ювентус» – 5.00.

«Манчестер Юнайтед» – 6.00.

6.00. «Севилья» – 12.00.

«Париж Сен-Жермен» – 15.00.

Любой клуб MLS – 17.00.





Источник: https://www.thesun.co.uk/sport...



