Рамос получил мышечную травму. Он вряд ли сыграет в Суперкубке Франции. Кэф на победу «ПСЖ» – 1.74
Защитник «ПСЖ» получил травму в преддверии Суперкубка Франции.
Серхио Рамос накануне товарищеской встречи против «Севильи» получил травму икроножной мышцы левой ноги. Как сообщает официальный сайт клуба, скорее всего, испанец не успеет восстановиться к Суперкубку Франции.
Winline предлагает следующие кэфы на победу в Суперкубке:
- «Лилль» – 4.40;
- Ничья – 3.75;
- «ПСЖ» – 1.74.
Источник: https://www.psg.fr/equipes/equ...
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