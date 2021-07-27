Защитник «ПСЖ» получил травму в преддверии Суперкубка Франции.

Серхио Рамос накануне товарищеской встречи против «Севильи» получил травму икроножной мышцы левой ноги. Как сообщает официальный сайт клуба, скорее всего, испанец не успеет восстановиться к Суперкубку Франции.

«Лилль» – 4.40;

Ничья – 3.75;

«ПСЖ» – 1.74.

Источник: https://www.psg.fr/equipes/equ...