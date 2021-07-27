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Рамос получил мышечную травму. Он вряд ли сыграет в Суперкубке Франции. Кэф на победу «ПСЖ» – 1.74

автор Владимир Сорокин

Защитник «ПСЖ» получил травму в преддверии Суперкубка Франции.

Серхио Рамос накануне товарищеской встречи против «Севильи» получил травму икроножной мышцы левой ноги. Как сообщает официальный сайт клуба, скорее всего, испанец не успеет восстановиться к Суперкубку Франции.

Winline предлагает следующие кэфы на победу в Суперкубке:

  • «Лилль» – 4.40;
  • Ничья – 3.75;
  • «ПСЖ» – 1.74.

Источник: https://www.psg.fr/equipes/equ...

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