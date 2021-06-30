«ПСЖ» намерен предложить Рамосу контракт по схеме 1+1. Кэф на переход игрока – 3.00
«ПСЖ» готов предложить Серхио Рамосу контракт по схеме 1+1. Контракт игрока с «Реалом» истекает завтра.
Защитник рассчитывает получить контракт на 2 года с зарплатой 13 миллионов евро за сезон.
Французский клуб в свою очередь еще не определился, стоит ли подписывать двухлетнее соглашение с 35-летним игроком. Клуб рассматривает вариант контракта по схеме 1+1.
Напомним, что игрок не договорился с «Реалом» по новому контракту как раз из-за разногласий по вопросу срока соглашения.
В минувшем сезоне Ла лиги испанец провел 15 матчей и забил 2 гола.
Где еще может продолжить карьеру Рамос?
- «Манчестер Юнайтед» – 4.50;
- «Ювентус» – 6.00;
- «Манчестер Сити» – 10.00;
- «Милан» – 11.00.
Источник: https://www.lequipe.fr/Footbal...
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